Proposta di risoluzione della maggioranza in Vigilanza Rai per sbloccare lo stallo creatosi dopo la bocciatura di Marcello Foa alla presidenza di viale Mazzini: “Attendiamo un’indicazione dal Consiglio di amministrazione senza forzare alcunché” dicono i commissari di Lega e M5S. “Questo rimette in gioco tutti, anche lo stesso Foa” afferma, al termine della riunione della Commissione, Maurizio Gasparri. Resta da sciogliere il nodo se il nome di un presidente bocciato dalla Vigilanza possa essere ripresentato. “Per noi il nome resta quello di Foa”, “Foa era andava bene la volta scorsa e per noi resta il miglior presidente del mondo”. dicono Capitani per la Lega e Paragone per i 5 stelle. Netta chiusura da parte invece da parte del Partito democratico e di LeU, che denunciano: “Si profila un accordo politico Berlusconi, Di Maio-Salvini sulla riproposizione di Foa”

In Forza Italia, tuttavia, si delineano diverse posizioni: “Per me sarebbe meglio passare ad altre ipotesi, ma le vie del signore sono infinite” afferma Gasparri, mentre per il capogruppo degli azzurri in Vigilanza, Giorgio Mulè: “Il ritorno in campo del nome di Foa è quello che c’è sul tavolo”. “Forza Italia dovrà dichiarare perché Foa a luglio non andava bene e invece a settembre va bene”.