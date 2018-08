votazione sul Milleproroghe, mentre a condurre l’Aula c’era la vicepresidente di turno Paola Taverna. Pd e Forza Italia hanno protestato chiedendole di non dirigere i lavori. Il motivo? Pochi giorni prima, secondo quanto denunciato dal senatore di Forza Italia, Stefano Mallegni, la stessa Taverna, protagonista di un intervento accorato, accertamenti promessi dalla presidente Casellati, sono stati lo stesso senatore azzurro e il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, a chiederle di evitare di dirigere i lavori. Ma Taverna ha tagliato corto: “Le consiglio di lasciar andare avanti i lavori, sono certa e perfettamente tranquilla del mio comportamento”. Nuovo scontro al Senato, al termine dellasul, mentre a condurre l’Aula c’era la vicepresidente di turnoPd e Forza Italia hanno protestato chiedendole di non dirigere i lavori. Il motivo? Pochi giorni prima, secondo quanto denunciato dal senatore di Forza Italia,, la stessa Taverna, protagonista di un intervento accorato, avrebbe mandato a quel paese i colleghi dell’opposizione, una volta terminato di parlare . Per questo motivo, in attesa deglipromessi dalla presidente Casellati, sono stati lo stesso senatore azzurro e il capogruppo Pd al Senato,, a chiederle di evitare di dirigere i lavori. Ma Taverna ha tagliato corto: “Le consiglio di lasciar andare avanti i lavori, sono certa e perfettamente tranquilla del mio comportamento”.

Ma le polemiche sono proseguite. E quando a riprendere la guida dell’Aula è arrivata la presidente Elisabetta Maria Alberti Casellati, la seconda carica dello Stato ha voluto precisare: “Sono qui perché scadeva alle 15.30 il turno della vicepresidente Taverna, non per altri motivi. Ho già spiegato che stiamo verificando, quest’Aula non fa sconti a nessuno”.