Momenti di tensione in aula alla Camera nel corso dell’esame del dl motovedette, per la cessione alla Libia di 12 unità navali destinate al contrasto del traffico di migranti. Ad accendere la miccia, lo scontro tra il leghista Eugenio Zoffili, relatore del provvedimento, e Gennaro Migliore. Zoffili si sarebbe rivolto al deputato del Pd dicendogli “che c… vuoi, vieni qui”, accompagnando la frase con un gesto della mano. Il battibecco tra i due sarebbe all’origine della bagarre scoppiata in aula.