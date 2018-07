“I porti della Libia sicuri? Innanzitutto la dizione della Convenzione non parla di porti sicuri ma di posti sicuri, quindi tutto il resto. Ora, ai porti sicuramente si potrà sbarcare ma i campi di detenzione, in particolare quelli privati, non sono certo posti sicuri”. Così Emma Bonino a margine delle celebrazioni del ventesimo anniversario della Corte Penale Internazionale.