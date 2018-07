Secondo viale dell'Astronomia, il decreto "pur perseguendo obiettivi condivisibili, rende più incerto e imprevedibile il quadro delle regole" per le imprese "disincentivando gli investimenti e limitando la crescita". La battaglia è su rinnovi e causali. La risposta del ministro del Lavoro: "Sono gli stessi che gridavano alla catastrofe se avesse vinto il no al Referendum, poi sappiamo come è finita. Sappiamo anche come finirà in questo caso"

Si consuma sul decreto Dignità un altro episodio dello scontro tra governo e Confindustria. Dopo le polemiche legate al divieto di pubblicità per il gioco d’azzardo, oggi è l’audizione alla Camera del direttore generale di viale dell’Astronomia a scatenare scambi di accuse tra l’associazione degli imprenditori e il ministro Luigi Di Maio. Le critiche al decreto contenute nella relazione, illustrata dalla dg Marcella Panucci, sono durissime: “Così si disincentivano gli investimenti e si limita la crescita”. E il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro risponde che Confindustria “fa terrorismo psicologico”.

LA RELAZIONE – “Pur perseguendo obiettivi condivisibili“, aveva spiegato Panucci, il decreto-legge rende “più incerto e imprevedibile il quadro delle regole” per le imprese “disincentivando gli investimenti e limitando la crescita”. Secondo Confindustria, bisognerebbe “evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati” e andrebbero approvati “alcuni correttivi“, che intervengano sulle causali per i contratti a termine e sulle norme ora “punitive e poco chiare” sulle delocalizzazioni.

“Il provvedimento – si legge ancora nella relazione – rende più difficoltoso il ricorso ai contratti a termine e alla somministrazione”. E, sul punto del ritorno alle causali, secondo Panucci le imprese vengono esposte “all’imprevedibilità di un’eventuale contenzioso” e così si finisce “nei fatti per limitare a 12 mesi la durata ordinaria del contratto a tempo determinato, generando potenziali effetti negativi sull’occupazione oltre quelli stimati nella Relazione tecnica al decreto”.

LA RISPOSTA – Di Maio ha replicato tramite Facebook: “Confindustria oggi dice che con il decreto Dignità ci saranno meno posti di lavoro. Sono gli stessi che gridavano alla catastrofe se avesse vinto il no al Referendum, poi sappiamo come è finita – attacca il ministro – Sappiamo come finirà anche in questo caso. Non possiamo più fidarci di chi cerca di fare terrorismo psicologico per impedirci di cambiare“.

Secondo il vice-premier, invece, il decreto “combatte il precariato per permettere agli italiani, soprattutto ai più giovani, di iniziare a programmare un futuro. Cioè permette di creare quelle condizioni che sono la base per fare impresa, per rilanciare i consumi e per creare un circolo virtuoso”. Che, secondo il vice-premier, verrebbe innescato “dopo anni di precariato” e “di leggi che hanno massacrato i lavoratori. “Sono convinto che gli effetti del decreto Dignità porteranno anche Confindustria a questa conclusione – conclude – Siamo dalla parte dei cittadini, e non faremo nessun passo indietro”.