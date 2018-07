Non un certificato della Asl che attesti l’avvenuta vaccinazione, ma un’autocertificazione: basterà questo per consentire l’iscrizione a scuola dei bambini per l’anno scolastico 2018-19. Questa, a quanto si apprende, la novità inserita nella circolare che sarà presentata il 5 luglio al ministero della Salute dalla titolare del dicastero Giulia Grillo e dal collega del Miur, Marco Bussetti. Il provvedimento amministrativo annunciato nei giorni scorsi, e a cui ha fatto cenno la ministra oggi al Question Time, interviene in vista della scadenza del 10 luglio, l’ultima – secondo la legge Lorenzin – per dimostrare di essere in regola con le vaccinazioni per l’iscrizione a scuola nel prossimo anno scolastico.

La ministra Grillo, rispondendo al Question time sulle vaccinazioni in Aula, ha detto: “Proprio in questi giorni il ministero della Salute è al lavoro, insieme al Ministero dell’Istruzione, per individuare le iniziative più idonee”. Ha precisato, a tal proposito, che non si tratterà di “una semplice proroga del 10 luglio, ma una significativa semplificazione dell’onere documentale a carico dei genitori dei minori di anni sedici, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e i servizi educativi per l’infanzia”. Non sarà, ha spiegato Grillo, “una misura temporanea, per così dire ‘a tampone’, ma un insieme di accorgimenti che rendano, progressivamente, sempre più pacifico e meno conflittuale il rapporto tra cittadino e istituzioni sanitarie e scolastiche”. Iniziative, ha detto, “che terranno certamente conto” del diritto all’inclusione, che è “rinvenibile nel contratto di governo e che, dunque, costituisce la stella polare per la nostra attività in materia”.

L’obiettivo prioritario del governo sul tema delle vaccinazioni, ha inoltre chiarito il ministro, “è in questo momento, rappresentato dalla volontà, da una parte, di alleggerire gli oneri ricadenti in capo alle famiglie senza che vengano in alcun modo compromesse le positive finalità di prevenzione che vanno riconosciute, senza alcun dubbio, alle vaccinazioni; e, dall’altra, di consentire a tutti i minori di poter frequentare gli asili nido e le scuole dell’obbligo”.