Il figlio dell'ex capitano della Roma Agostino Di Bartolomei, morto suicida nel 1994, commenta così i dati Censis sullla sicurezza: "Più pistole in giro significheranno solo più morti, più suicidi, più incidenti". La risposta di Salvini: "Se uno fa quella scelta e non ha una pistola si butta dal quinto piano, e non possiamo chiudere tutti i balconi d’Italia"

“Questa è una Smith & Wesson 38 special uguale a quella che aveva Agostino. Quando la comprò negli anni ’70 lo fece perché credeva che avrebbe reso più sicura la sua famiglia”. Ma così non è stato, perché Agostino Di Bartolomei, con quella pistola, si è tolto la vita. A parlare è Luca Di Bartolomei, figlio dell’indimenticato capitano della Roma morto suicida nel 1994 ed ex coordinatore del dipartimento Sicurezza del Pd oltre che del comparto Sport, che su Twitter commenta così i dati Censis sul tema della sicurezza in Italia. “Al 41 per cento degli italiani che oggi vorrebbe acquistare un’arma più semplicemente per sentirsi più protetti vorrei raccontare – dati e studi alla mano – di come più pistole in giro significheranno solo più morti, più suicidi, più incidenti”.

Questa è una Smith& Wesson 38 special uguale a quella che aveva Agostino. Quando la comprò negli anni 70 lo fece perché credeva che avrebbe così reso pila sicuro la sua famiglia. pic.twitter.com/X7d7uXBv3f — Luca Di Bartolomei (@ldibartolomei) 28 giugno 2018

Mentre il ministro dell’Interno Matteo Salvini ribadisce che una legge sulla legittima difesa è fra le priorità del governo, Di Bartolomei junior spiega che “all’obiezione che chi vuole suicidarsi lo fa comunque vorrei solo dire che, per andare oltre il burrone che pensiamo di avere davanti, basta un attimo. E in quell’attimo non avere accesso ad un’arma può fare la differenza”. Non la pensa così lo stesso Salvini, che in diretta a Circo Massimo dichiara: “Se uno decide di suicidarsi è un dramma. Mando un abbraccio al figlio, ma se uno fa quella scelta e non ha una pistola si butta dal quinto piano, e non possiamo chiudere tutti i balconi d’Italia. La legge sulla legittima difesa costa zero, e sarebbe ben spesa se servisse a salvare anche una sola vita di un cittadino per bene”, aggiunge.

Al 41% degli italiani che oggi vorrebbe acquistare un’arma più semplicemente per sentirsi più protetto vorrei raccontare – dati e studi alla mano – di come più pistole in giro significheranno solo più morti, più suicidi, più incidenti. — Luca Di Bartolomei (@ldibartolomei) 28 giugno 2018

Ed alla obiezione che chi vuole suicidarsi lo fa comunque vorrei solo dire che, per andare oltre il burrone che pensiamo di avere davanti, basta un attimo. — Luca Di Bartolomei (@ldibartolomei) 28 giugno 2018

Ma Agostino Di Bartolomei la pistola ce l’aveva. E l’ha utilizzata per spararsi un colpo al petto all’età di 39 anni, nella sua casa di Castellabate, al termine di una carriera importante nel mondo del calcio. Per questo il figlio Luca ribadisce il suo no a un uso più libero delle armi, cui secondo il Censis aspira il 39 per cento degli italiani (mentre nel solo 2017 si contano oltre un milione di licenze per il porto d’armi). E conclude: “Non lo dice una vittima lo dicono tutti gli studi disponibili. Pensate ai vostri figli e ai vostri nipoti. Una pistola non produce alcuna sicurezza. Credetemi“.