A tre giorni dagli spari contro tre cittadini stranieri e la morte di un bracciante e sindacalista maliano c’è un indagato nell’inchiesta. È il primo risultato degli accertamenti dei carabinieri per l’omicidio di Soumayla Sacko, il 29enne del Mali, ucciso a colpi di fucile sabato sera a San Calogero (Vibo Valentia). Nel corso del pomeriggio, i carabinieri della Compagnia di Tropea e della Stazione di San Calogero, infatti, hanno notificato, ad un uomo del posto un “avviso della persona indagata” e contestuale “notifica di accertamenti tecnici non ripetibili”, come la prova dello stub per rilevare polvere da sparo, in relazione all’omicidio, emesso dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia che coordina le indagini. L’indagato, A. P., ha 43 anni, e dalle prime informazioni, non avrebbe legami con la criminalità organizzata. Oggi è prevista l’autopsia sul corpo della vittima ed è per questo che il pm Luca Lotoro ha iscritto l’uomo nel registro degli indagati. Avrà la possibilità di nominare suoi consulenti.

Ieri c’è stato un corteo per chiedere giustizia e rispetto. I carabinieri hanno continuano a battere la zona e hanno fatto perquisizioni alla ricerca di una Fiat Panda bianca vecchio modello. Il migrante è stato ucciso mentre prelevava materiale ferroso da un’ex acciaieria in disuso da anni, senza più proprietario, in contrada Calimera di San Calogero, vicino Rosarno, al confine tra la provincia di Vibo Valentia e quella di Reggio Calabria. Secondo gli investigatori è quindi inappropriato parlare di vendetta legata a un furto, perché non esiste nessun proprietario che possa rivendicare l’asportazione del materiale sottratto. Inoltre il presunto assassino potrebbe essere lui stesso un frequentatore della zona che già in passato avrebbe prelevato materiale ferroso la fabbrica diroccata. La vettura che si sta cercando è quella a bordo della quale secondo alcune testimonianze sarebbe giunto l’uomo che ha sparato col fucile contro i migranti.

Gli investigatori hanno sentito alcune persone nell’ambito della comunità dei migranti. A San Ferdinando, nel reggino, un gruppo di migranti, provenienti dalla tendopoli nella quale abitava il giovane, ieri ha manifestato davanti al Municipio: “Hanno paura di noi, delle nostre rivendicazioni, delle nostre battaglie. Hanno paura che le lotte dei migranti, degli esclusi, dei senza diritti, degli sfruttati si fondano per montare come una marea inarrestabile. Così, visto che non gli è bastato sabato sera stroncare a fucilate la vita di Soumaila Sacko – che lascia la giovane moglie e una figlia di 5 anni – i caporali avrebbero voluto chei braccianti della piana di Gioia Tauro riprendessero le loro giornate fatte di miseria e sfruttamento, senza creare problemi”.

Ha collaborato Lucio Musolino