Colpi di fucile contro tre migranti in località “ex Fornace” di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Uno di loro, il 30enne del Mali Sacko Soumayla, è stato raggiunto alla testa da un bossolo ed è deceduto appena arrivato nel reparto di neurochirurgia degli ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Gli altri due, suoi connazionali, sono rimasti feriti e sono ora ricoverati all’ospedale di Polistena. Ma all’origine della sparatoria, secondo quanto emerge dalle prime indagini, c’è una vendetta per un furto di alluminio. L’omicidio è avvenuto tra Nicotera e Rosarno, a pochi chilometri dalla tendopoli di San Ferdinando dove i tre migranti vivevano.

I carabinieri e la Procura di Vibo Valentia, guidata da Bruno Giordano, stanno cercando di ricostruire la dinamica. Dalle prime indagini e secondo la prefettura di Reggio, sembrerebbe che i tre extracomunitari, con l’intento di rubare delle lamiere di alluminio, si fossero introdotti in un terreno all’apparenza abbandonato nei pressi della località dell’ex Fornace quando dal nulla qualcuno ha imbracciato il fucile e ha iniziato a sparare. L’arma non è stata ancora trovata ma è sicuramente un fucile utilizzato prima per uccidere Sacko e poi per ferire gli altri due migranti.

Nei giorni precedenti, il gruppo di extracomunitari – solitamente dedito ai furti – era stato notato da alcuni residenti della zona che avevano presentato un esposto ai carabinieri. Ed è proprio da qui che sono partite le indagini coordinate dal sostituto procuratore Ciro Luca Lotoro. Una pista che potrebbe portare presto a una soluzione. E non si esclude che qualcuno si sia fatto giustizia da solo. “Stiamo lavorando – è l’unico commento del procuratore Giordano -. Abbiamo già acquisito una serie di elementi che probabilmente saranno significativi. Non posso dire di più”.

Anche se la sparatoria è avvenuta nel territorio di Vibo Valentia, visto che il migrante ucciso viveva nella tendopoli di San Ferdinando, la prefettura di Reggio Calabria nella tarda serata di sabato ha convocato una riunione d’urgenza del coordinamento delle forze di polizia. Al termine della riunione è stata programmata l’ulteriore intensificazione dei controlli nell’area che ospita la tendopoli dove soggiornano i migranti che lavorano nei campi della piana di Gioia Tauro. Gli inquirenti non si sbilanciano. “Abbiamo molti indizi che speriamo ci consentiranno di scoprire chi ha sparato. – dice uno di loro – Ma ancora dobbiamo chiudere il cerchio. Se poi – dice a ilfattoquotidiano.it di un investigatore – il colore della pelle avesse incentivato l’istinto omicida, questo è un discorso che ci dirà l’assassino se lo arresteremo”.

