“Tempi per il Governo? La settimana prossima”, così il leader della Lega Matteo Salvini intervistato al gazebo di voto per il contratto di Governo. “Non voglio pensare a un’altra estate di sbarchi e di sofferenza di confusione. Ipotesi staffetta? Non è che non ci fidiamo… Essendoci due forze politiche cerchiamo figura che vada bene a tutti. Le coperture? Ci sono. Premier? Una figura che vada bene a entrambi, con esperienza professionale incontestabile che condivida e che abbia aiutato la stesura del programma di governo. I conti di Cottarelli? Leggo tanti numeri sospesi per aria, quasi tutti quelli che ci danno lezione hanno contribuito al fallimento di questo Paese”