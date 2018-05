Proteste a Napoli, dove alcuni attivisti dei centri sociali hanno organizzato una contestazione davanti ai gazebo informativi del Movimento 5 stelle e a quelli della Lega, allestiti per permettere ai supporter di votare il contratto di governo. “Per una poltrona avete dimenticato la terra dei fuochi”. Insurgencia, il centro sociale che da sempre contesta la Lega e Matteo Salvini questa volta ne ha anche per i grillini. “Onorevole tu la vieni a fare la campagna elettorale sul biocidio, te la sei dimenticata la tua terra”urlano gli attivisti. La contestazione è stata preceduta dal lancio di carta igienica con le facce di Salvini e di Di Maio da parte del centro sociale. “Siamo in democrazia, ribatte la consigliera campana grillina Maria Muscarà, tutti sono liberi di contestare ma si ricordino che questa non è un’alleanza”. I gazebo di Movimento 5 Stelle e Lega sono a pochissimi metri di distanza. Attivisti e parlamentari distribuiscono volantini e spiegano punto per punto il contratto di governo. Molti di loro non sono felici di questa “alleanza” e si dicono preoccupati. “Salvini non è mai stato dolce con il sud”, commenta un attivista pentastellato. Dal canto loro, i salviniani dicono di fidarsi del loro “Capitano” e di apprezzare il “sacrificio” di Matteo Salvini. “Nessuno di noi vuole fare un matrimonio”, commenta ancora Muscarà, “pensate che abbiamo dimenticato tutto quello che è successo?”