“Preoccupato da giustizia Lega-M5s? Mi preoccupa in generale questa saldatura sui temi dei diritti, delle garanzie credo si dovrà fare tantissima attenzione per evitare passi indietro. Dobbiamo dire che vogliamo saldamente l’Italia in Europa per rispettare gli standard europei sul fronte delle garanzie fondamentali. Programma di governo? Non ho capito qual è. Se fosse la sommatoria di tutte le promesse elettorali dovremmo ricominciare a ristampare moneta. Non penso si possa fare quello che è stato promesso”. Così il ministro uscente della giustizia Andrea Orlando a margine della firma di un protocollo per gli affitti agevolati per i dipendenti degli uffici giudiziari milanesi