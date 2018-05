“L’accordo è il cuore di questo governo di cambiamento che siamo intenzionati a far partire il prima possibile”. Lo dice Luigi Di Maio a nome del M5S al termine delle consultazioni al Quirinale. “Sia io che Salvini siamo d’accordo sul fatto che nomi pubblicamente non ne facciamo”, ha continuato Di Maio. Il contratto di governo “sul modello tedesco, mette dentro i punti programmatici delle due forze” M5s e Lega. “Noi lo sottoporremo ai nostri iscritti con un voto online che sarà chiamato a decidere se far partire questo governo con questo contratto o no”.

Di Maio ha poi concluso: “M5S è consapevole delle scadenze internazionali, ma chiede qualche altro giorno perché si sta scrivendo il programma di governo per cinque anni“.