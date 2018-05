Il video è stato girato al safari nei Paesi Bassi, il Beekse Bergen. E mostra una famiglia francese che, uscita dall’auto (nonostante le regole del safari lo proibiscano) probabilmente per fare delle foto, viene inseguita da un gruppo di ghepardi. I turisti, tra cui anche una mamma con un bambino piccolo, vengono circondati dagli animali ma riescono a rientrare in auto. La scena è stata filmata da un altro gruppo di turisti in auto e pubblicata su youtube