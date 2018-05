Si tratta di Antonio Casamonica, Alfredo, Vincenzo ed Enrico di Silvio. Sono le quattro persone che l'uno aprile scorso avevano picchiato una donna disabile in un bar della Romanina Sul caso la procura della Capitale ha aperto un’indagine per lesioni, minacce e danneggiamento. Ieri la richiesta di Minniti a Gabrielli: "Gli ho telefonato e gli ho chiesto una risposta"

Due sono stati arrestati, altre due si sono costituiti. A quarantasette giorni dalla duplice aggressione avvenuta in un bar della periferia di Roma, arriva la reazione dello Stato contro il clan Casamonica. Dalle prime ore del mattino, infatti, gli uomini della squadra mobile sono impegnati in un’operazione che ha portato all’arresto di Antonio Casamonica, 26 anni, Alfredo, Vincenzo ed Enrico di Silvio, rispettivamente di 22, 28 e 71 anni. Sono le quattro persone che l’uno aprile scorso avevano picchiato una donna disabile in un bar della Romanina, il quartiere controllato dal loro clan. In un primo momento la polizia aveva parlato di due arrestati e due ricercati. Questi ultimi, però, sentendosi braccati, si sono presentati alla stazione dei carabinieri di Tor Vergata.

Ieri, dopo che il caso era finito sui giornali, era intervenuto il ministro dell’Interno Marco Minniti. “Ho telefonato al capo della Polizia Franco Gabrielli, al quale ho chiesto una risposta ferma e tempestiva. Atti di questo tipo non possono rimanere impuniti”, aveva detto il numero uno del Viminale. Nel giro di 24 ore, quindi, ecco la risposta delle forze dell’ordine.

Sul pestaggio della cliente disabile , la procura della Capitale ha aperto un’indagine per lesioni, minacce e danneggiamento nei confronti dei due membri del clan Casamonica, che detta legge nella zona. Il fascicolo è in mano ai pm dell’Antimafia che stanno valutando la possibilità di contestare l’aggravante mafiosa sia a Casamonica che a Di Silvio, altra famiglia sinti con la quale sono imparentati.

A raccontare la vicenda è stato il quotidiano Repubblica. È il giorno di Pasqua quando Antonio Casamonica e il cugino Alfredo Di Silvio entrano in un bar di via Salvatore Barzilai: vogliono le sigarette e pretendono di essere serviti subito. Il barista non se ne accorge, loro sbraiato e interpretano il gesto come uno sgarbo non tollerabile. Nel locale tacciono tutti. L’unica a rispondere è una giovane: “Se il bar non vi piace andate altrove”. Un affronto che accende la violenza. Casamonica le strappa con una mano gli occhiali e li lancia dietro al bancone, poi si sfila la cinta dai pantaloni e la passa a Di Silvio. La donna, disabile, viene frustata. Poi calci, pugni fino a quando crolla a terra. Nessuno si muove, nessuno interviene per difenderla. “Se chiami la polizia ti ammazziamo”, le gridano dopo averle strappato di mano il telefono.

Il barista, l’unico a soccorrerla nel locale ormai vuoto, invece sa bene chi sono: i Di Silvio abitano a due passi, i Casamonica poco più in là. “Torneranno“, dice l’uomo alla donna consigliandole di andare via. Passa mezz’ora e Alfredo Di Silvio in effetti rientra, accompagnato dal fratello Vincenzo. Ed è di nuovo violenza: vetrine rotte, tavoli e sedie rovesciate. I due urlano al proprietario che in quel posto “comandiamo noi” e che “ora questo bar lo devi chiudere, altrimenti sei morto “. Prima di andar via, lo picchiano.

L’uomo riporta 8 giorni di prognosi, trenta per la ragazza. Le vittime denunciano. Un altro affronto. Intollerabile pure questo. La famiglia si muove di nuovo. Questa volta è Enrico, il nonno dei fratelli Di Silvio, già condannato per sequestro di persona e lesioni, a presentarsi nel bar. Chiede un caffè e contestualmente il ritiro immediato delle accuse. Il barista è terrorizzato, chiude il locale per due giorni. A reagire, in questo caso, è moglie che convince il marito a riaprire: “Io non ho paura, non la ho mai avuta. A prescindere da chi sono e di chi è la nazionalità”.