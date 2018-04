“Durante la campagna elettorale percepivi un certo malessere? Il 4 marzo ti ha svuotato di ogni energia? La Casellati presidente del Senato ti ha dato il colpo di grazia? Festeggiaci su e R.I.P.ARTY”. E’ il claim, diciamo così, di una festa organizzata per venerdì prossimo dai Giovani Democratici della Balduina, una zona di Roma. “E se non bastasse, prova a pensare che solo da poche ore Di Maio o Salvini potrebbero essere incaricati come presidente del Consiglio” conclude l’invito, pubblicato su facebook, che come immagine ha un fumetto il cui protagonista è Matteo Renzi, vicino a delle bare. Se l’intento era quello del black humour di sicuro non è stato accolto dal Partito Democratico e in particolare da Luciano Nobili, renziano e uomo forte del Pd a Roma. “Quello che ho appena scoperto è di una gravità senza precedenti – scrive – I Giovani Democratici del XIV Municipio di Roma hanno organizzato una festa per celebrare la sconfitta del Partito Democratico del 4 marzo e l’hanno dedicata alla ‘morte’ (si spera politica) di Matteo Renzi. Con tanto di ‘Riposa in pace’ e l’immagine del nostro ex segretario davanti alla bara. Neanche i troll più sanguinari del M5S e della Lega sono mai arrivati ad un’indecenza simile. Sono stato nel 2007 uno dei fondatori dei Giovani Democratici. Oggi mi vergogno dell’organizzazione che ho contribuito a far nascere”.

Per Nobili “non è una bravata, ma di un evento promosso dall’organizzazione ufficiale dei Gd e come se non bastasse tra i partecipanti ci sono autorevoli dirigenti, tra cui il segretario romano. Si tratta di un atto indegno che meriterebbe provvedimenti immediati ed esemplari. Ne va della vita stessa della nostra comunità politica”.