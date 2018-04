“Se i 5 stelle rinunciano alla Lega siamo pronti a discutere”. Il giorno dopo lo scontro in assemblea e nonostante la linea del Partito democratico resti quella della chiusura, l’esponente della minoranza Andrea Orlando insiste. “Di Maio non può dire o la Lega o il Pd”, ha detto a Radiouno. “Deve dire che rinuncia all’interlocuzione con la Lega perché su quei due, tre, quattro, cinque punti l’interlocuzione con la Lega è preclusiva di un rapporto con il Pd”. Solo ieri sera, il ministro uscente alla Cultura Dario Franceschini ha fatto la sua mossa che ha di fatto ufficializzato la spaccatura tra i dialoganti e i renziani che insistono per la chiusura. Orlando, da sempre vicino al collega, oggi rilancia ma specificando che al capo politico M5s chiedono delle garanzie: “Se Di Maio continua a pensare di poter parlare con Salvini su temi quali Europa, immigrazione, politica internazionale o flat tax, stiamo facendo delle chiacchiere totalmente a vuoto: non ci sono le condizioni non per sedersi al tavolo ma neanche per salutarsi..”.

Secondo Orlando è necessario “scoprire le ambiguità dei grillini”, mettendoli all’angolo: “Penso che a noi in ogni caso convenga assumere una posizione più attiva, parlare di contenuti, far emergere le nostre proposte”. Orlando non crede “si arriverà ad un negoziato” con i 5 stelle, ma al Pd “conviene chiedere di scoprire le carte, dire a Di Maio che se vuole che si apra una discussione deve rinunciare alla interlocuzione con la Lega: ci sono 4 o 5 punti per cui quella interlocuzione esclude un rapporto con il Pd”. Nonostante ciò secondo Orlando sono poche le strade per uscire dallo stallo: “Tuttavia non vorrei sembrare eccessivamente pessimistico, dopo il primo giro di consultazioni non dico ‘5 stelle o niente’, dico che vedo molte più possibilità sul niente. Il che mi preoccupa”.

Tra le poche cose escluse c’è sicuramente il dialogo con la Lega: “Il dialogo con il centrodestra è un esercizio fine a se stesso. Un dialogo con la Lega mi sembra molto complicato. Loro sono su una posizione lepenista. Non c’è una convergenza, anche solo per qualche mese. Anche con il M5S è difficile. Oggi, dopo il primo giro di consultazioni, vedo che è molto improbabile si arrivi a un accordo”.