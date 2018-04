I tre leader di centrodestra riuniti ad Arcore hanno ribadito la linea: la coalizione non solo resta unita, ma chiede anche di esprimere il presidente del Consiglio. Che tradotto significa: o il Partito democratico sostiene un governo o si ritorna al voto. A pochi giorni dal primo giro di consultazioni di Sergio Mattarella, continuano i veti incrociati dei partiti. E nello stallo generale emerge chiara la situazione: i 5 stelle non sono disponibili in nessun caso di sedere al tavolo con Silvio Berlusconi e la Lega non intende mollare l’ex Cavaliere. Quindi le strade che rimangono aperte, almeno al momento, sono solo due: o il Partito democratico sceglie di appoggiare un governo a guida centrodestra o M5s, oppure non ci sarà altra soluzione se non quella di tornare alle urne. La situazione continua ad essere bloccata: da una parte i grillini sul no al leader di Forza Italia sono inamovibili; dall’altra il leader del Carroccio al Corriere della sera ha detto che non accetterà un esecutivo con i dem. Quindi stando così le cose, l’unica ipotesi percorribile sarebbe quella di un esecutivo Pd-5 stelle. Ma non è così facile, ed esiste anche un altro scenario che in molti ipotizzano: che una parte dei democratici, con o senza l’etichetta Pd, faccia partire il governo della coalizione. In questo senso sono molto significative le parole del presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani che, intervistato dal Resto del Carlino, ha aperto a questa ipotesi, mettendola per la prima volta nero su bianco: “Ci vuole tempo. Bisogna vedere, dal secondo o magari dal terzo giro di consultazioni, la disponibilità delle altre forze, soprattutto del Pd, a mettersi d’accordo sui punti fondamentali per far partire un governo, naturalmente partendo dal programma del centrodestra. Il problema non sono i numeri o la formula, ma cosa fare”.

Oggi i tre esponenti del centrodestra si sono visti ad Arcore per un vertice di un’ora che è servito per concordare la linea in vista del prossimo giro di consultazioni. E con una nota hanno ribadito la ritrovata compattezza della coalizione: “Dopo anni di governi nati da giochi di palazzo”, si legge, “il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle elezioni dello scorso quattro marzo. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono riuniti oggi ad Arcore e hanno concordato la linea comune da sottoporre all’attenzione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla formazione del prossimo governo. I tre leader – prosegue il comunicato – rivendicano la necessità che dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle elezioni dello scorso quattro marzo. Quasi il 40 per cento degli italiani ha scelto di dare la propria fiducia ai partiti del centrodestra ai quali oggi spetta, indubbiamente, il compito di formare il governo. Gli elementi dai quali i tre leader non intendono prescindere sono: un presidente del consiglio espressione dei partiti di centrodestra, l’unità della coazione e il rispetto dei principali punti del programma sottoscritto prima del voto, quali il taglio delle tasse, incentivi al lavoro, il blocco dell’immigrazione clandestina, garanzie per la sicurezza dei cittadini e sostegno alle famiglie”.