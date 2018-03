Doppia area di sicurezza per la via Crucis al Colosseo di questa sera, venerdì 30 marzo, e per la messa di Pasqua a San Pietro, entrambe celebrate dal Papa, con varchi d’accesso e metal detector. È quanto prevede il piano sicurezza messo a punto per gli eventi di Pasqua. Nove i varchi controllati con metal detector per la via Crucis e sette per l’area di San Pietro. In campo anche i reparti speciali di polizia e carabinieri, impiegati in funzione di prevenzione ma pronti a intervenire in caso di criticità. Sorvegliata speciale la “green zone” nel centro storico dove le forze dell’ordine saranno supportate da un reticolo di telecamere di videosorveglianza che conta oltre un centinaio di apparati