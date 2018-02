L'Organizzazione internazionale per le migrazioni ha fatto sapere che al momento si registrano solo tre sopravvissuti al rovesciamento del barcone

Novanta migranti, in gran parte pakistani, sono dispersi in mare e si presume siano morti a causa del naufragio di un barcone al largo delle coste libiche. Lo ha fatto sapere l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). “Dieci corpi sono affiorati sulle coste libiche, tra cui otto pakistani e due libici, mentre ci sono tre sopravvissuti“, ha dichiarato la portavoce Olivia Headon a Ginevra. Due sopravvissuti sono arrivati a riva a nuoto, mentre il terzo è stato recuperato da un peschereccio, secondo quanto ha riferito l’Oim.