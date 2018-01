“E’ rimasto tutto il tempo in silenzio, immobile, non ha detto nemmeno una parola”, commenta delusa una delle tanti catanesi presenti all’inaugurazione del viale Carlo Azeglio Ciampi nel quartiere periferico di Librino, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per l’occasione sono state asfaltate le strade lungo il percorso del presidente, curate le piante delle rotonde e affisse le bandiere ai pali della luce. “Non ci sarà più un’attenzione su Librino, tranne se verrà qualche altra carica istituzionale”, conclude amaro un altro presente. Una signora rincara: “Abito qui da tanti anni, mai visto fare manutenzione”