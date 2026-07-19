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Ultimo aggiornamento: 12:16

Ottava notte consecutiva di attacchi Usa contro Teheran. Intercettati missili iraniani in Kuwait, evacuato aeroporto di Aqaba in Giordania

di Redazione Esteri
Non si fermano i raid Usa. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver completato un'altra serie di attacchi contro le strutture militari iraniane. Fonti israeliane: "L'ayatollah Khamenei non si trova in Iran"
Ottava notte consecutiva di attacchi Usa contro Teheran. Intercettati missili iraniani in Kuwait, evacuato aeroporto di Aqaba in Giordania
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Centcom: “Ottava notte di attacchi Usa contro strutture militari iraniane”

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha completato un’altra serie di attacchi contro l’Iran. L’annuncio sul profilo del social X del Centcom. “Durante l’ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi, le forze del Centcom – si legge nella nota del Comando centrale – hanno colpito con successo strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni, al fine di continuare a indebolire le capacità militari iraniane. Le forze armate statunitensi hanno inoltre preso di mira le forze del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche che il 17 luglio avevano sferrato attacchi contro membri delle forze armate statunitensi in Giordania

Momenti chiave

  • Abasciata Usa in Giordania: "Evacuato aeroporto di Aqaba"
  • Iran: "Fermate quattro navi che tentavano di uscire da Hormuz"
  • Bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza: due palestinesi uccisi
  • Israele chiude l'area al confine con Gaza in vista della marcia dei coloni
  • Iran: "Abbattuto drone Usa ad Ahvaz"
  • WSJ: "Durante la tregua l'Iran ha esportato petrolio per 6 miliardi di dollari"
  • Trump: "Iran ha annullato l'intesa? Non me ne frega nulla"
  • Sirene di allarme in Bahrein
  • Fonti israeliane: "Khamenei non si trova in Iran"
  • Khamenei: "Usa hanno capito che il loro dominio nella regione è solo fantasia"
  • Kuwait: "Intercettati missili e droni iraniani"
  • Centcom: "Ottava notte di attacchi Usa contro strutture militari iraniane"
    • 12:10

      Abasciata Usa in Giordania: “Evacuato aeroporto di Aqaba”

      “A causa di una minaccia specifica e credibile, le autorità giordane hanno evacuato l’aeroporto internazionale e il porto di Aqaba. Consigliamo vivamente a tutti i cittadini americani di evitare di recarsi in aeroporto o al porto. Continuate a seguire tutte le direttive di sicurezza delle autorità giordane”. Lo afferma in una nota l’ambasciata Usa ad Amman all’indomani dei raid iraniani che hanno preso di mira il regno hashemita, oltre a Bahrein e Kuwait, in risposta agli attacchi statunitensi.

    • 12:09

      Iran: “Fermate quattro navi che tentavano di uscire da Hormuz”

      Due navi sono state coinvolte in un “incidente” e altre due sono state costrette a interrompere la navigazione dopo aver tentato di attraversare una rotta non autorizzata nello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la Marina dei Guardiani della Rivoluzione, accusando le imbarcazioni di aver agito con il “sostegno” degli Stati Uniti.

      Secondo la nota diffusa dai Pasdaran, quattro navi avrebbero tentato “con intenzioni ostili ed il sostegno dei terroristi americani” di attraversare lo Stretto utilizzando una rotta “non sicura”, spegnendo i sistemi di navigazione e ignorando gli avvertimenti della loro Marina. Due delle imbarcazioni sarebbero state “coinvolte in un incidente e fermate“, mentre alle altre due sarebbe stato impedito di proseguire lungo quella rotta.

      La Marina dei Pasdaran ha affermato di avere “il pieno controllo dello Stretto di Hormuz” e ha ribadito che “nessuna goccia di petrolio, gas o fertilizzanti chimici passerà attraverso lo Stretto senza coordinamento e autorizzazione”. Teheran ha inoltre avvertito che qualsiasi nave che dovesse entrare nelle rotte considerate non sicure “sarà inevitabilmente coinvolta in un incidente“.

    • 11:35

      Bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza: due palestinesi uccisi

      Le squadre mediche di Gaza hanno recuperato i corpi di due palestinesi nel quartiere di Al-Zeitoun, a est di Gaza City. Lo scrive l’agenzia Wafa, citando fonti mediche nella Striscia di Gaza, secondo cui i corpi sono stati recuperati in via Kashko, un’area colpita dai bombardamenti israeliani durante la scorsa notte. Il quartiere di Al-Zeitoun è stato teatro di intensi bombardamenti di artiglieria ieri in seguito alle minacce di evacuazione da parte di Israele, che, secondo l’agenzia, hanno costretto decine di famiglie ad abbandonare la zona

    • 11:34

      Le immagini dei raid Usa contro l’Iran: è l’ottava notte consecutiva di attacchi

    • 11:32

      Israele chiude l’area al confine con Gaza in vista della marcia dei coloni

      L’esercito israeliano ha dichiarato l’intera area di confine con la Striscia di Gaza “zona militare chiusa” in vista della ‘Marcia delle migliaia‘, organizzata oggi dal movimento dei coloni Nahala con l’obiettivo dichiarato di tornare a insediare comunità israeliane nell’enclave palestinese. Lo riferisce il Times of Israel.

      Il provvedimento è in vigore dalle 8 di oggi alle 8 di domani e interessa tutta la fascia perimetrale di Gaza, da Yad Mordechai, a nord della Striscia, fino a Kerem Shalom, all’estremo sud. Secondo una fonte militare citata dal quotidiano, l’ordinanza è stata adottata perché gli organizzatori della marcia intenderebbero “entrare illegalmente nella Striscia di Gaza“.

      La manifestazione partirà alle 17 dall’area di Yad Mordechai con lo slogan di “tornare a casa dopo 21 anni“, in riferimento allo sgombero nel 2005 del blocco di insediamenti israeliani di Gush Katif durante il disimpegno da Gaza. Gli organizzatori puntano in particolare alla ricostituzione di insediamenti nel nord della Striscia.

      Secondo il materiale promozionale dell’evento, alla marcia dovrebbero partecipare diversi esponenti del governo, tra cui il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, responsabile anche dell’amministrazione degli insediamenti in Cisgiordania, e altri ministri del Likud, il partito del premier Benjamin Netanyahu, indicato tra i co-organizzatori dell’iniziativa.

    • 11:16

      Iran: “Abbattuto drone Usa ad Ahvaz”

      Le Guardie della Rivoluzione hanno dichiarato che le forze iraniane hanno abbattuto un drone statunitense MQ-9 nei cieli di Ahvaz, nella provincia sudoccidentale del Khuzestan, nella giornata di oggi. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana Irna.

    • 11:14

      WSJ: “Durante la tregua l’Iran ha esportato petrolio per 6 miliardi di dollari”

      L’Iran avrebbe approfittato della sospensione temporanea del blocco statunitense alle sue esportazioni di petrolio per trasferire all’estero circa 70 milioni di barili di greggio, per un valore stimato tra 5 e 6 miliardi di dollari. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando analisti del settore e le stime dell’organizzazione statunitense United Against Nuclear Iran.

      Secondo il quotidiano americano, da fine giugno circa 20 petroliere iraniane hanno raggiunto le acque al largo della costa orientale della Malesia, in un’area utilizzata come punto di passaggio per il trasferimento del greggio. La destinazione finale del petrolio sarebbe la Cina. Tra le navi individuate figurano la Diona, la Hero II, la Sonia 1 e la Stream, arrivata il 13 luglio.

      Teheran avrebbe sfruttato la finestra di circa un mese tra metà giugno e metà luglio, quando Washington aveva allentato il blocco sulle navi iraniane, per smaltire le scorte accumulate e assicurarsi nuove entrate prima della reintroduzione delle restrizioni Usa sulle esportazioni e sullo Stretto di Hormuz. Il meccanismo utilizzato sarebbe quello già adottato in passato per aggirare le sanzioni: il trasferimento del greggio in mare aperto, fuori dalle acque territoriali malesi, attraverso il passaggio del carico da petroliere iraniane ad altre navi. Il petrolio sarebbe poi consegnato alle raffinerie cinesi, che acquistano il greggio iraniano a prezzo ridotto.

    • 10:49

      Trump: “Iran ha annullato l’intesa? Non me ne frega nulla”

      Donald Trump ha detto che non gli importa che l’Iran abbia annullato il memorandum d’intesa siglato ad Islamabad. Commentando le dichiarazioni di Teheran in un’intervista telefonica con NewsNation, il presidente americano ha detto: “Non me ne può fregare di meno

    • 10:46

      Sirene di allarme in Bahrein

      Sono scattate le sirene d’allarme in Bahrein. Lo rende noto al-Arabiya, precisando che il ministero dell’Interno della monarchia del Golfo ha esortato cittadini e residenti a mantenere la calma e a dirigersi verso il luogo sicuro più vicino.

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