Nella prima lega professionistica in Oceania si può perdere una partita prima di salire in aereo

Otto club provenienti da sette federazioni, un calendario distribuito in cinque Paesi e finanziamenti milionari per rendere sostenibile un progetto che punta a cambiare il futuro del pallone nel Pacifico. Ma tra ambizioni internazionali e difficoltà organizzative, la strada è lunga

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Nel primo campionato professionistico dell’Oceania si può perdere una partita prima ancora di salire sull’aereo. È quasi successo a quattro calciatori del Bula FC, squadra delle Fiji, rimasti bloccati a gennaio mentre i compagni partivano per la Papua Nuova Guinea. Non per un infortunio o una squalifica, ma perché i visti d’ingresso non erano ancora arrivati. “Li abbiamo accompagnati in aeroporto sperando che i documenti arrivassero prima della partenza“, raccontò il dirigente Anushil Kumar all’emittente fijiana FBC. Niente da fare. I permessi sarebbero stati approvati soltanto dopo, consentendo ai quattro di raggiungere la squadra con un altro volo.

Benvenuti nella OFC Pro League, la prima lega professionistica organizzata dalla Confederazione oceanica nel 2026: otto club di sette federazioni, 72 partite distribuite fra cinque nazioni e nove impianti. Un circo itinerante: le squadre giocano più incontri nella stessa località e ripartono, trasformando il calendario in un esercizio di logistica. La Confederazione oceanica paga direttamente voli, alberghi e organizzazione delle gare. Solo sei club disponevano di impianti adeguati. Il problema, insomma, non era solo creare il campionato, ma anche trovare il modo di attraversarlo. E siccome trasportare le squadre non bastava, è stato necessario far viaggiare anche il VAR. Niente sale di controllo in ogni stadio: due kit portatili inviano le immagini via Internet ad Auckland. “Ora possiamo portare il sistema come bagaglio su un aereo e utilizzare il VAR ovunque“, ha spiegato Kevin Stoltenkamp, responsabile degli arbitri oceanici.

Poi ci si è messo il cielo. A gennaio una perturbazione ha fatto rinviare diverse partite ad Auckland; a febbraio, a Melbourne, temporali e piogge torrenziali hanno costretto a riprogrammare altri incontri, intasando il già fittissimo calendario. Il caos è arrivato anche in campo. L’8 febbraio il Vanuatu United è passato in vantaggio sul South Melbourne dopo 57 secondi, poi ha rimediato tre espulsioni, perdendo anche l’allenatore Lars Hopp, entrato sul terreno di gioco per contestare una decisione arbitrale. Ha segnato il secondo gol quando era già in nove, prima di perdere 5-2 e terminare in otto.

Il giapponese Sota Higashide, centrocampista dei Solomon Kings, rischiò invece di non arrivare nemmeno all’esordio. Il 15 gennaio, all’aeroporto del Kansai, ricevette il visto all’ultimo momento e corse fino al gate mentre l’imbarco stava chiudendo. Raggiunse compagni mai conosciuti, diventando poi un protagonista. Prima di conquistare un posto in campo, insomma, aveva dovuto conquistarselo sull’aereo. Neppure i regolamenti sono semplici. Il South Melbourne, club australiano di un Paese affiliato alla Confederazione asiatica, poteva vincere la OFC Pro League ma non qualificarsi alla Coppa Intercontinentale FIFA come rappresentante dell’Oceania. Quando a maggio è arrivato in finale, il posto era già dell’Auckland FC, che lo avrebbe battuto 2-1.

E l’Auckland ha aggiunto un’altra stranezza: partecipava contemporaneamente alla A-League australiana e al torneo oceanico con rose quasi separate. Contro l’Al-Ahli nella Coppa Intercontinentale, dei 22 convocati soltanto sette appartenevano alla squadra che aveva conquistato il titolo oceanico. Solo tre sono scesi in campo. Dietro queste follie c’è però una possibilità concreta. Phillip Mango, nazionale delle Isole Salomone, ha firmato il primo contratto professionistico a trent’anni con i Solomon Kings. Prima lavorava nello sviluppo del calcio locale e giocava da dilettante. “Non avrei mai immaginato di diventare un professionista“, ha raccontato alla ABC.

Il progetto si regge su circa 40 milioni di dollari statunitensi di budget quadriennale sostenuto dalla FIFA, cui si aggiungono 35 milioni di dollari neozelandesi dell’ente turistico saudita per viaggi e alloggi. Finanziano costi che molti club non potrebbero sostenere, ma aprono una domanda: che cosa succederà quando gli aiuti finiranno? Intanto la stagione 2027, annunciata a ottobre, partirà il 22 gennaio con tappe fra Australia, Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda, Isole Salomone, Fiji e Vanuatu, fino alla finale del 6 giugno a Honiara.

La OFC Pro League ha già dimostrato che nel Pacifico esistono calciatori, pubblico e passione sufficienti a sostenere un campionato professionistico. Adesso deve dimostrare di poter sopravvivere ai costi della propria ambizione. Perché in Oceania, prima di conquistare il mondo, bisogna riuscire ad attraversarlo.