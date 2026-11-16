Juve, l’infortunio di Yildiz è un caso: il rientro slitta ancora. Problemi anche per Celik e Zhegrova

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Si ricomincia. La Juventus che domenica all’ora di pranzo affronterà il Venezia riparte dopo il 2-2 contro la Fiorentina e le perplessità sulla tenuta di una squadra che matura non sembra. E, soprattutto, non sembra nemmeno così in salute. Perché se l’infermeria pareva progressivamente svuotarsi, ora invece si è di nuovo riempita. Con un piccolo giallo legato al rientro di Yildiz che, forse, non si potrà ancora vedere a metà dicembre.

Sfumature dolci e amare, sì, per Spalletti. L’allenatore deve uscire dalle secche di una classifica che per ora recita un settimo posto di certo non soddisfacente, viste anche le prestazioni non sempre all’altezza. Solo, i giocatori, quelli che possono aiutare a svoltare davvero, ancora mancano. È vero che si è recuperato Conceiçao e che si recupererà Nico Gonzalez, il quale dopo l’infortunio al soleo occorso contro il Rennes, in questi giorni si riallenerà con il gruppo. Il ritorno dell’argentino può sicuramente garantire qualche opzione lì davanti: sia come esterno, sia come trequartista, sia come seconda punta o addirittura falso nueve. E nell’epoca in cui la Juve sta riscoprendo l’attacco a due (Woltemade e Kolo Muani, insieme, si dimostrano molto più efficaci) è davvero importante.

Il problema riguarda però chi ancora manca. Come Yildiz. Il turco aveva dato appuntamento ai tifosi per la metà di dicembre. Ipoteticamente, lo si sarebbe aspettato in campo per il 14, in occasione della gara contro il Monza. Ma sembra difficile, così come sembra difficile riuscire a vederlo prima di Natale. A sottolinearlo è La Stampa, che inizia a sollevare più di un dubbio circa una sua presenza per questo 2026: è più facile rivederlo a gennaio, con tutti i problemi tattici e qualitativi del caso. Sperava, il numero 10, di poter dare davvero una mano dopo aver giocato 69’ contro il Frosinone. E basta. Era agosto, la prima partita di campionato. Sembra una vita fa. Nel frattempo, è successo di tutto e la sua assenza pesa parecchio.

Pesa meno, ma comunque influisce, quella di Celik che si è fermato per un infortunio al bicipite femorale sinistro e che non era nemmeno in panchina nella partita di ieri contro la Francia, mentre si è infortunato con il Kosovo anche Zhegrova, che Spalletti mai ha impiegato titolare ma che a partita in corso si è reso spesso utile. Non sono guai seri, ma verranno valutati giorno per giorno (il difensore rientrerà questa sera, l’attaccante domani). A loro, si aggiungono anche Thuram e Locatelli (appuntamento al 2027), Kalulu, che tornerà a dicembre, e Cambiaso, le cui condizioni non preoccupano eccessivamente. Sperava di sorridere un po’, Spalletti, e di sfruttare la pausa per tirare una riga e provare a ripartire nel migliore dei modi. Invece i problemi restano molti. Il suo desiderio è che non siano gli stessi.