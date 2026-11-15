L'ex direttore sportivo di Inter e Roma ha raccontato un episodio in casa giallorossa della passata stagione. "È bravissimo ma è diverso da come appare"

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“Gasperini? È bravissimo ma è diverso da come appare“. Senza giri di parole, come sempre durante le interviste, Walter Sabatini ha parlato dell’attuale tecnico della Roma. Gli elogi per le sue capacità tecniche, ma anche una critica per il suo modo di essere, in particolare in un episodio dell’anno scorso, quando Gasperini litigò con Frederic Massara (che a fine anno poi lascerà). “La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni“, ha dichiarato Sabatini nel corso di un’intervista a Quotidiano Nazionale.

Poi l’intervista ha toccato altri temi, tra cui la lunga squalifica nel 2000. Sabatini, infatti, 23 marzo del 2000 Sabatini viene squalificato per cinque anni con proposta di radiazione per aver violato le norme previste per il tesseramento di un calciatore extracomunitario. “Non avevo fatto niente. In quel periodo ho accumulato un odio suicida. Per rabbia mi sarei buttato sotto a un camion, e non sono andato lontano dal farlo. Ho compiuto tante scelleratezze. Mi sono suicidato a piccole dosi tutti i giorni. Solo il sesso mi ha salvato la vita“, ha spiegato l’ex dirigente di Roma e Inter tra le tante.

E poi l’attualità: da Mancini commissario tecnico a Lotito contestato: “Se avrei chiamato Mancini come ct della Nazionale? No, ma ho un buon rapporto con lui”, ha rivelato Sabatini, che ha poi commentato anche le contestazioni nei confronti del patron biancoceleste, con la protesta ormai da diversi mesi da parte dei tifosi della Lazio: “Se è assurdo che Lotito venga contestato? No, perché fa bene le cose difficili e sbaglia quelle facili. Come il rapporto con i tifosi”. Ma – precisa Sabatini – “è plausibile che la Lazio vinca lo scudetto. Con la sindrome di accerchiamento si possono fare miracoli”. Infine c’è spazio anche per un rimpianto: “Il grande amore nel calcio? La Roma. Ma il mio errore più grande è stato lasciare l’Inter”.