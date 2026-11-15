Livorno, il ritorno in campo di Regazzetti dopo il tumore: “La prossima settimana ha una seduta di chemio”

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Samuele Regazzetti è tornato a giocare. E questa volta il risultato della partita passa inevitabilmente in secondo piano. Il difensore amaranto, 22 anni, è sceso nuovamente in campo ieri al Mapei Stadium contro la Reggiana nel match finito 0-0, dopo aver affrontato un intervento chirurgico per un tumore ai testicoli. Un rientro particolarmente significativo, arrivato mentre il calciatore sta ancora proseguendo il proprio percorso di cura.

La sua assenza dai campi era stata annunciata nelle scorse settimane dal Livorno, che era anche dovuto intervenire pubblicamente dopo alcuni commenti inopportuni comparsi sui social sotto il comunicato relativo all’operazione programmata del giocatore. In quell’occasione era emersa la natura del problema di salute che aveva costretto Regazzetti a fermarsi. L’intervento è riuscito e il giovane difensore ha potuto riprendere gradualmente l’attività.

A confermarlo è stato Cristiano Lucarelli nel dopopartita, spiegando le ragioni della scelta di concedergli spazio: “È un ragazzo di una generosità straordinaria. La prossima settimana dovrà fermarsi per sottoporsi a una seduta di chemioterapia, ma oggi mi sembrava giusto dargli questa opportunità. Stava bene fisicamente e, soprattutto, un campo come questo poteva regalargli una boccata d’ossigeno“.

Parole che raccontano bene il significato di una giornata speciale per il calciatore e per tutto l’ambiente amaranto. A soli 22 anni, Regazzetti si è trovato ad affrontare una sfida ben più impegnativa di quelle vissute sul terreno di gioco. Dopo la diagnosi e l’operazione, adesso prosegue il percorso terapeutico, senza interrompere definitivamente l’attività sportiva. Intanto il ritorno in campo nella sfida contro la Reggiana è senza dubbio una notizia positiva. Ora dovrà fermarsi per altre 2/3 partite, poi riconincerà.