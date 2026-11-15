Tragedia in Sicilia: tifoso muore durante Kamarat-Akragas, match sospeso. Cosa è successo

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Tragedia allo stadio “Vito Di Marco” di Cammarata durante Kamarat–Akragas, gara valida per la decima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Domenico Sciacchitano, tifoso della squadra di casa, è morto dopo essere stato colto da un malore in tribuna intorno al 70esimo, quando il punteggio era fermo sullo 0-0 e mancavano 20 minuti alla fine del big match del campionato di Eccellenza siciliana. Aveva 62 anni e avrebbe festeggiato il compleanno proprio domani. Immediati i soccorsi, con il gioco interrotto per consentire ai sanitari di intervenire. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, proseguiti per circa un’ora, e l’arrivo dell’elisoccorso direttamente all’interno del terreno di gioco, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’incontro, dopo una prima sospensione e una successiva ripresa, è stato definitivamente interrotto per consentire le operazioni di soccorso. “In una giornata di sport, tra tensione e passione, ci ritroviamo a salutare per sempre un amico del Kamarat e di Cammarata – ha scirtto il Kamarat in un comunicato -. Domenico avrebbe compiuto 63 anni domani. È venuto come sempre allo stadio, stavolta con un sogno in più: gioire per una vittoria così da avere un compleanno più dolce il giorno dopo. Purtroppo, non sarà così. Un malore si è portato via Domenico, lasciando sgomenti amici, familiari e tutta la comunità di Cammarata. La SSD Kamarat 1972, in segno di dolore e di cordoglio, rivolge le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Sciacchitano. Ne consegue la sospensione della comunicazione e delle pubblicazioni social, fino a data da destinarsi”.