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Per Abdul Kayyoum Abubakar, conosciuto da tutti come Abu, il calcio è il centro della sua vita. Tanto da aver trovato la propria casa proprio accanto al terreno di gioco, dove può allenarsi, lavorare e continuare a inseguire il suo sogno. Ventiquattro anni, originario del Ghana e giocatore del Nettuno Lido, Abu vive dall’estate scorsa in un camper parcheggiato all’interno degli spazi di proprietà della società sportiva. Una soluzione che gli ha permesso di trovare stabilità in un momento complicato della sua vita. “Qui posso vivere, mantenermi e proseguire con la mia passione, giocare a calcio”, ha spiegato al Corriere della Sera.

La soddisfazione più recente è arrivata direttamente dal campo, con il primo gol segnato in campionato. Una rete importante, realizzata nella ripresa della partita contro la Santangiolese e decisiva per conquistare il pareggio sul 2-2. Un momento speciale per il giovane calciatore, che ha voluto dedicare un pensiero al suo allenatore Nicola Marangon, figura fondamentale nel suo percorso sportivo. “Il gol è stato un momento eccezionale, ringrazio davvero il mio mister Nicola Marangon per quello che mi dice da quando avevo quindici anni: che tu giochi un minuto o che ne giochi novanta, cerca di dare il cento per cento sempre. E finché l’arbitro non fischia io ci provo“.

Per riuscire a conciliare il calcio con le necessità economiche, Abu lavora in un albergo come receptionist durante il turno notturno. Una scelta dettata anche dalla possibilità di continuare ad allenarsi e giocare nel fine settimana. La sua giornata si divide così tra il campo e il lavoro, con il camper che rappresenta una soluzione indispensabile per contenere le spese e restare vicino alla squadra. “Avrei avuto la possibilità di giocare da professionista in Serie D, ma le mie condizioni oggi non me lo permettono. Lavoro in hotel, faccio il turno di notte come receptionist perché mi permette di fare gli allenamenti e di giocare le partite: mi alleno di sera, e poi vado al lavoro. La domenica gioco la partita e poi inizio il mio turno. Resta il problema della casa, cercare un posto qui al Lido è difficile, con il camper vicino al campo mi posso allenare e per me è più sicuro“.

La storia di Abu con il pallone comincia molto prima del suo arrivo in Veneto. In Ghana il calcio è una passione profondamente radicata e lui ha iniziato a giocare fin da bambino. A tredici anni è arrivato in Italia per raggiungere la madre e, nonostante le difficoltà iniziali con la lingua, ha cercato immediatamente una squadra. “Sono arrivato a tredici anni per raggiungere mia madre. Il primo giorno di scuola, senza capire ancora l’italiano, ho chiesto al mio insegnante di inglese dove avrei potuto trovare un posto in cui giocare. La sera stessa, grazie a un mio compagno, ero già ad allenarmi nel campo del mio paese, a Maerne”.

Il suo talento non è passato inosservato. Dopo aver giocato in diverse società, a quindici anni è approdato al Venezia Calcio, dove ha conosciuto Nicola Marangon, l’allenatore che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per lui. Poi sono arrivati momenti difficili sul piano personale: la madre ha avuto problemi di salute ed è stata costretta a rientrare in Africa per curarsi, lasciandolo in Italia da solo. “Poi mia mamma ha avuto alcuni problemi di salute, è dovuta tornare in Africa per curarsi e avere vicino la famiglia, e io sono rimasto qui da solo — racconta —. Ho avuto l’occasione di giocare a livelli alti in Serie D, ma c’è da pagare l’affitto, le bollette, la macchina”. Abu ha infatti giocato a 20 anni nel Cattolica, segnando anche due gol.

La scelta di vivere nel camper ha cambiato gli equilibri della sua quotidianità. Avere un posto vicino al campo significa poter continuare ad allenarsi, risparmiare sulle spese e sentirsi al sicuro. “Il camper mi ha dato un equilibrio, un vero sostegno. È già difficile vivere da soli, ora posso mantenermi e sognare la prima categoria, e il mio gruppo di compagni è davvero speciale, nessuno mi ha mai giudicato”.