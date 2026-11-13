Choc Salernitana: incendiata l’auto di un calciatore. Il club: “I violenti vanno isolati”

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È stata una mattinata difficile per un calciatore della Salernitana – club che partecipa al campionato di Serie C, girone C – che ha trovato la propria auto incendiata. Un episodio inquietante, che arriva a pochi giorni di distanza da un altro grave fatto: una bomba carta recapitata a un diverso componente della rosa granata. Due vicende ravvicinate che hanno inevitabilmente fatto scattare l’allarme nell’ambiente campano, spingendo la società a prendere posizione con una dura nota ufficiale. A riportare gli episodi è stata l’agenzia Italpress, che ha riferito che il giocatore coinvolto sarebbe un centrocampista, anche se la sua identità non è stata resa nota. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco per effettuare i primi rilievi e ricostruire le cause dell’incendio.

Qualche ora dopo, la Salernitana – che non vince da cinque partite e si trova al quindicesimo posto in classifica – ha diffuso una nota ufficiale, in cui ha espresso solidarietà ai propri tesserati e condannato con fermezza quanto accaduto. La società ha parlato di episodi gravi, chiedendo che venga fatta piena luce sulle responsabilità. “In tutte le sue componenti, si stringe con fermezza attorno ai propri tesserati a seguito dei gravi episodi degli ultimi giorni, culminati la scorsa notte nel vile danneggiamento dell’autovettura di uno di loro. Nel riporre piena fiducia nelle autorità competenti affinché individuino al più presto i responsabili, il club condanna con assoluta durezza ogni atto intimidatorio”.

La Salernitana ha poi voluto prendere le distanze da qualsiasi forma di violenza, sottolineando come questi comportamenti non rappresentino i valori della città e della sua tifoseria. “Questi gesti inqualificabili sono totalmente estranei alla storia e alla passione che la città di Salerno ha sempre dimostrato. Il calcio è prima di tutto rispetto, lealtà, condivisione e sano agonismo: principi sacri che non possono e non devono mai essere calpestati da prevaricazione o paura”.

Infine, la società ha lanciato un appello a tutto l’ambiente granata, chiedendo una presa di posizione chiara contro i responsabili e chiunque alimenti un clima di intimidazione. “Il club auspica una presa di posizione netta, pubblica e immediata da parte di tutto l’ambiente: tra chi vive lo sport con passione e chi sceglie l’intimidazione non può esistere alcuna zona grigia. I violenti vanno isolati e allontanati senza esitazioni, affinché non trovino mai più spazio né alibi intorno ai colori granata. Chi ama davvero la Salernitana ha oggi il dovere morale di fare quadrato respingendo ogni forma di violenza per garantire alla squadra la serenità necessaria ad affrontare le prossime sfide”. Le indagini proseguono per chiarire la natura dell’incendio e verificare eventuali collegamenti con i precedenti episodi. Intanto, la Salernitana fa quadrato attorno ai propri giocatori.