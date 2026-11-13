La lettura di questa vicenda assai complessa è tutta nei numeri: il tecnico scozzese ha allenato i Red Devils per 27 anni, da 1986 al 2013. Dopo di lui sono stati bruciati 11 colleghi, svariate centinaia di milioni di sterline e la credibilità del club

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Il licenziamento annunciato di Michael Carrick e il ritorno in Inghilterra di Mauricio Pochettino, l’allenatore che in estate rispose “obbedisco” al presidente Donald Trump e al grande boss della Fifa Gianni Infantino quando con una decisione senza precedenti fu sospesa la squalifica dello statunitense Balogun, è l’ultimo capitolo della saga Manchester United. Un tecnico, Alex Ferguson, sulla panchina dei Red Devils 27 anni (1986-2013), undici bruciati dal 2013 a oggi: è la miglior chiave di lettura di questa vicenda. Uno dei club più gloriosi del calcio mondiale è sprofondato in una crisi senza fine e l’unica strategia utilizzata dalla famiglia made in Usa Glazer, affiancata dal dicembre 2023 dal miliardario britannico Jim Ratcliffe (25% del pacchetto azionario), è stata quella di cambiare manager a ogni vento di crisi. Cioè, quasi sempre: in questi tredici anni, vissuti sempre sull’orlo del precipizio, sono arrivati sette successi: una Community Shield (2013) con David Moyes, l’Europa League (2017) e una Supercoppa d’Inghilterra con José Mourinho (2016), una Fa Cup con Louis Van Gaal (2016) e un’altra con Ten Hag (2024), una Coppa di Lega ancora con Mourinho (2017) e nel 2023 con Ten Hag. Sette titoli in teoria non sono pochi, ma per un club abituato con Ferguson a vincere Premier League in serie (ben 13 con lo scozzese) e due Champions (1999 e 2008, più le finali perse nel 2009 e nel 2011), Coppa Intercontinentale (1999) e Coppa del Mondo (2008), è una bacheca di Serie B.

Lo United non ha solo perso quota a livello sportivo: è calato su tutti i fronti. Era di gran lunga la squadra inglese più tifata nel mondo: ora, deve fare i conti con l’ascesa dei cugini del City – i primi a fare festa in caso di declassamento di categoria e di cancellazione dei trofei quando arriverà la sentenza del maxiprocesso prodotto dai file di Football Leaks, il popolo dei Red Devils prenderà una sbronza collettiva -, il ritorno dell’Arsenal, la concorrenza del Liverpool. Il ridimensionamento ha presentato il conto anche sul piano economico: sponsor in fuga, utili in ribasso e spese folli per compiere operazioni di mercato ai confini del ridicolo. Un esempio su tutti: aver ceduto un campione come Scott McTominay, considerato inadeguato. Avercelo, nello United di oggi. Non parliamo poi della credibilità: i Red Devils sono diventati la barzelletta del calcio inglese. Terzultimi in Premier, in difficoltà in Champions League, Old Trafford in perenne contestazione: il Teatro dei Sogni è diventato il Teatro degli incubi.

L’addio inevitabile di Alex Ferguson è stato gestito malissimo, con responsabilità dirette anche del santone scozzese che impose, come successore, il nome di David Moyes. L’incompetenza dei Glazer, da sempre detestati dalla tifoseria, il valzer dei direttori sportivi e l’influenza negativa dei grandi ex dell’era-Ferguson, sempre pronti a bastonare il tecnico di turno, hanno completato il disastro. Carrick, altro ex United, è l’ultima vittima di questo caos. L’ex giocatore inglese negli ultimi tempi aveva l’aria del cane bastonato: si è visto anche nelle foto scattate a tavola per festeggiare i quarant’anni trascorsi dall’avvento di Alex Ferguson (1986), anche lui con i suoi “ragazzi” a banchettare. Il club gli aveva dato tre partite per salvare il posto, dopo le figuracce rimediate contro Como e Bournemouth: ha vinto quella con la Roma in rimonta disperata, ha perso con il Chelsea e ha pareggiato con due gol nel recupero contro l’Aston Villa. L’espressione di Carrick dopo il 4-4 contro i Villans era quella di chi sapeva di andare incontro a un destino inevitabile. Così è stato.

Lunedì l’agente di Carrick è stato contattato dall’amministratore delegato Omar Berrada: gli ha comunicato che lui e il direttore sportivo Jason Wilcox si sarebbero recati a Monaco per un con il co-proprietario Ratcliffe per discutere il futuro dell’allenatore. Carrick aveva siglato pochi mesi fa un contratto biennale, con una clausola che permetteva una rescissione anticipata. Di clausola in clausola: anche nel rapporto di Mauricio Pochettino con la nazionale Usa è indicato un pagamento di 10 milioni di dollari a carico del “compratore”, nell’eventualità di un addio anticipato. Determinante, per la fumata bianca con lo United, la pressione del tecnico argentino, che non vedeva l’ora di tornare in Inghilterra dopo le cinque stagioni vissute alla guida del Tottenham, dal 2014 al 2019 e la parentesi in penombra al Chelsea (2023-2024). Poch ha 54 anni: lo United è una carta da giocarsi nel momento clou della carriera, anche perché, dopo il mondiale, il tecnico di origine italiana ha perso motivazioni con gli Usa. Lo United si prepara all’ennesimo giro di giostra: sarà l’ultimo o la farsa continuerà? Con il parco giocatori a disposizione di Pochettino, non si possono compiere miracoli: prevedibile un altro giro di spese folli nel mercato di gennaio.