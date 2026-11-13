“Cominciai a bere in eccesso e provai la cocaina: ho rischiato di morire per overdose. Mi salvò un amico”: così Jardel

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“Mi piaceva, mi faceva sentire vivo e non depresso. Una volta sono rimasto sveglio per una settimana intera. Poi ho avuto un’overdose, ho rischiato di morire”. Mario Jardel racconta senza filtri uno dei periodi più bui della propria vita. L’ex attaccante brasiliano, protagonista del calcio europeo tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, ha confessato di aver fatto uso di cocaina nell’estate del 2003, arrivando a rischiare la vita dopo un’overdose.

Jardel è stato uno degli attaccanti più prolifici della sua generazione. Dopo essersi messo in luce in Brasile, ha conquistato il calcio europeo soprattutto con la maglia del Porto, diventando una vera macchina da gol. In Portogallo ha vestito anche la maglia dello Sporting Lisbona, vincendo per due volte la Scarpa d’oro. In Italia è arrivato nell’estate del 2003, quando è stato ingaggiato dall’Ancona, neopromosso in Serie A. Un’esperienza che, però, non ha rispettato le aspettative: il brasiliano ha collezionato soltanto tre presenze in campionato prima di lasciare il club. Dietro il suo arrivo in Italia c’era soprattutto il desiderio di ripartire dopo una ferita che non era mai riuscito a rimarginare: la mancata convocazione al Mondiale 2002 in Corea del Sud e Giappone. Nonostante numeri straordinari, il commissario tecnico Luiz Felipe Scolari aveva deciso di non inserirlo nella lista del Brasile campione del mondo.

“Stavo cercando una squadra dove poter giocare con continuità e riprendermi dopo l’incubo della mancata convocazione al Mondiale 2002, ma mentalmente non mi sono mai ripreso”. Una ferita ancora aperta, soprattutto considerando i numeri che l’attaccante aveva fatto registrare nelle stagioni precedenti. Jardel non ha mai compreso fino in fondo la scelta di Scolari: “Me lo sto chiedendo ancora oggi. Nessuno mi ha mai dato una spiegazione. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila ero tra i cinque attaccanti più forti del mondo: al Porto segnai 168 gol in 175 partite in quattro anni, mentre nella stagione che portava al Mondiale in Corea e Giappone ne realizzai 55 in 42 partite con lo Sporting Lisbona, vincendo la seconda Scarpa d’oro. Capisco che in quel Brasile c’erano dei fenomeni, ma una chiamata la meritavo”.

Quella mancata convocazione ebbe conseguenze pesantissime anche fuori dal campo. Il brasiliano ha raccontato di essere entrato in depressione, iniziando a perdere il controllo della propria vita privata. “Caddi in depressione e cominciai a bere in eccesso. Giocare un Mondiale era il sogno della mia vita. La mia prima moglie mi lasciò e ci furono problemi riguardo l’affidamento dei figli. Sentivo che tutto mi stava scivolando via, ma il peggio doveva ancora venire”.

Il racconto di Jardel arriva quindi al momento più drammatico. Nell’estate del 2003, mentre cercava di lasciarsi alle spalle le difficoltà personali e sportive, l’ex attaccante si avvicinò alla cocaina. Una scelta che avrebbe avuto conseguenze devastanti e che lo avrebbe portato a un passo dalla morte. “Nell’estate del 2003 ho provato la cocaina. Ero in vacanza e sapevo di poterla consumare in quel periodo perché non c’erano i controlli legati al doping. Mi piaceva, mi faceva sentire vivo e non depresso. Una volta sono rimasto sveglio per una settimana intera. Poi ho avuto un’overdose, ho rischiato di morire e mi ha salvato un amico che era con me. Lì ho toccato il fondo”.

Un’esperienza che ha segnato uno spartiacque nella sua vita. Dopo aver rischiato di morire, Jardel ha dovuto affrontare un lungo percorso per ritrovare sé stesso e lasciarsi alle spalle la dipendenza. Per mesi si è affidato all’aiuto di professionisti: “Ho passato mesi a parlare con psichiatri. Ne sono uscito definitivamente quando ho conosciuto la mia seconda moglie Sandra: lei mi ha fatto capire il senso della vita e oggi sono felice”.