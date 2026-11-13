Lo riferisce Bild, precisando che il partito dell'estrema destra non ha ancora confermato in via ufficiale il nome dell'ex giocatore della nazionale, che in Italia ha vestito la maglia del Verona e della Roma

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Alternative für Deutschland intende proporre l’ex calciatore della nazionale tedesca Thomas Berthold, 62 anni, come proprio candidato alla presidenza della Repubblica federale. Lo riferisce Bild, precisando che il partito dell’estrema destra non ha ancora confermato il nome in via ufficiale. Berthold, che in Italia ha vestito la maglia del Verona e della Roma, dovrebbe essere presentato sabato a Berlino durante una riunione a porte chiuse con 30 esponenti federali e regionali dell’AfD. Nell’agenda dell’incontro compare una sessione dedicata alla preparazione dell’elezione del presidente federale. Berthold, ex difensore centrale, ha vinto i Mondiali con la Germania nel 1990 e ha collezionato 62 presenze in nazionale e 381 partite in Bundesliga, vestendo tra le altre le maglie di Eintracht Francoforte, Bayern Monaco e Stoccarda.

Durante la pandemia di Covid-19 aveva preso posizione contro le misure adottate dal governo e partecipato nel 2020 a una manifestazione del movimento dei cosiddetti ‘Querdenker‘, contrario alle restrizioni. La candidatura non avrebbe possibilità concrete di successo. Cdu e Csu hanno infatti indicato congiuntamente la presidente del Landtag bavarese Ilse Aigner, sostenuta anche da Spd e Verdi e considerata in possesso della maggioranza. L’elezione del successore di Frank-Walter Steinmeier è prevista il 30 gennaio davanti all’Assemblea federale. Non è la prima volta che l’AfD presenta un proprio candidato: nel 2022 aveva sostenuto l’economista e pubblicista Max Otte.

In un nuovo sondaggio, l’AfD risulta di nuovo nettamente davanti all’Unione (Cdu/Csu). Se domenica si tenessero le elezioni federali tedesche, il partito di estrema destra otterrebbe il 28% – due punti percentuali in più rispetto alla settimana precedente, come emerge dal “Politbarometer” della Zdf realizzato dal gruppo di ricerca “Forschungsgruppe Wahlen”. L’Unione perde un punto e si attesterebbe al 22%. Anche l’Spd perde un punto e si attesta ora al 13 per cento. I Verdi guadagnerebbero due punti e, con il 15%, si posizionerebbero ora al terzo posto. La Linke scende di un punto al 10%. L’Fdp, con il 3%, continuerebbe a non raggiungere la soglia di ingresso in Parlamento, ovvero il 5%.