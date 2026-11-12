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Ultimo aggiornamento: 15:14

“Una coltellata mi avrebbe fatto meno male”: la foto di Theo Hernandez con Maldini fa impazzire i tifosi del Milan. I commenti di Leao e Calabria

di Redazione Sport
Il terzino francese ha postato uno scatto del suo incontro con l'ex capitano e dirigente rossonero. Insieme hanno vinto lo scudetto
“Una coltellata mi avrebbe fatto meno male”: la foto di Theo Hernandez con Maldini fa impazzire i tifosi del Milan. I commenti di Leao e Calabria
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Rispetto e ammirazione, sempre”. È la descrizione che Theo Hernandez ha postato insieme a una foto con Paolo Maldini: il terzino francese e l’ex capitano del Milan, che lo ha portato in rossonero da dirigente, si sono incontrati alla vigilia di Italia-Francia, il match di Nations League in programma questa sera a Milano. Per la seconda volta, Zinedine Zidane ha escluso Theo dai convocati, impedendogli quindi di tornare a giocare a San Siro. La foto però ha scatenato soprattutto la nostalgia dei tifosi rossoneri, e non solo.

Spicca infatti il commento di Rafael Leao, che ha scritto: “Arrivo”. Ma sono arrivati anche i cuori (uno rosso e uno nero) di Davide Calabria. Tutti ex giocatori del Milan che con Maldini dirigente ha vinto lo scudetto nella stagione 2021/22, per poi raggiungere l’anno dopo la semifinale di Champions. Soprattutto Theo e Leao sono “creature” di Maldini, che ha creduto in loro e li ha coccolati a Milanello. Dopo il suo addio, il rapporto con tutto l’ambiente si è incrinato irrimediabilmente.

Oggi però tra i tifosi prevalgono i rimpianti: “Una coltellata mi avrebbe fatto meno male“, ha scritto un utente rossonero. E ancora: “Ho appena avuto un colpo al cuore, tornate a casa capitani”. Le parole “mancate” e “tornate” sono tra le più diffuse nei commenti alla foto. E non mancano nemmeno le citazioni, da Tiziano Ferro – “Non basta più il ricordo. Ora voglio il tuo ritorno” – fino al Trio Aldo, Giovanni e Giacomo: “Non ce la faccio, troppi ricordi“.

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