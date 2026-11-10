Il Chelsea furioso con il suo staff per la fuga di notizie su Joao Pedro: tutta colpa del fantacalcio

Diversi utenti della Fantasy Premier League hanno notato che l'attaccante Rogers e il personale dei Blues non avevano schierato Joao Pedro: l'attaccante era infortunato, ma nessuno doveva saperlo. Il gioco sta creando non pochi problemi ai club inglesi

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Da anni ormai il fantacalcio spopola anche in Inghilterra. La passione è simile a quella italiana, ma regole e ritualità hanno assunto connotati diversi. La “Fantasy Premier League“, infatti, non prevede leghe private: si gioca tutti contro tutti. Soprattutto, ogni formazione è visibile a tutti gli utenti. E così si è creato il caso che ha destato grande imbarazzo al Chelsea: molti utenti infatti hanno notato che sia l’attaccante Morgan Rogers sia diversi membri dello staff dei Blues hanno improvvisamente rimosso dalle loro formazioni virtuali Joao Pedro, che invece doveva essere titolare nel match giocato domenica pomeriggio a Stamford Bridge contro il Sunderland.

Il Chelsea ha perso la partita per 1 a 0 e Joao Pedro a sorpresa non è sceso in campo, con il club che ha comunicato ufficialmente un infortunio al quadricipite per l’attaccante brasiliano. Il problema è che quell’infortunio doveva rimanere segreto almeno fino al fischio d’inizio, mentre ormai tutti gli appassionati di calcio avevano già capito che Joao Pedro non avrebbe giocato, grazie appunto al fantacalcio.

Xabi Alonso a fine partita ai microfoni di BBC Sport ha risposto piccato: “Non mi occupo di ‘fantasy team’, quindi non ne sapevo nulla“. Ma il club è andato su tutte le furie. Come ha rivelato sempre la BBC, è arrivata una mail a tutto lo staff per ricordare le “potenziali conseguenze derivanti dall’utilizzo di informazioni riservate” nel contesto del “Fantasy Premier League” o di altre piattaforme di gioco pubbliche, dove le scelte di formazione possono svelare quali giocatori siano indisponibili o al contrario vicini al rientro.

Il caso del Chelsea non è di certo un unicum. Già in passato diversi altri club inglesi hanno avuto lo stesso problema: praticamente tutti i calciatori, infatti, giocano alla “Fantasy Premier League”. Per non parlare del personale delle squadre. La tentazione di usare informazioni di prima mano quindi è grande, mentre sempre più utenti sono pronti a sfruttare gli “indizi“. Anzi, non solo gli utenti: anche gli allenatori avversari. Lo ha ammesso apertamente Brendan Rodgers, quando nel 2021 alla guida del Leicester seppe in anticipo grazie al fantacalcio che nell’Aston Villa non avrebbe giocato Jack Grealish.

Altri casi hanno riguardato Arsenal, Liverpool e Newcastle. Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, ha per esempio deciso di vietare a tutto il team di avere nella propria rosa virtuale giocatori dell’Arsenal, così da scongiurare nuove fughe di notizie. È la dimostrazione di come ogni club stia cercando una soluzione interna. Anche perché, come accade per il fantacalcio in Italia, anche la Fantasy Premier League è un fenomeno di dimensioni enormi: si stima che ci giochino oltre 11 milioni di persone.