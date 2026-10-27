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La Serie A è già di nuovo in campo: oggi comincia il turno infrasettimanale, valido per la nona giornata del campionato 2026/27. Ad aprire il programma delle partite è la capolista Lazio, che gioca a Sassuolo. Martedì sera tocca invece alla Roma sfidare il Cagliari, mentre in contemporanea si gioca anche Torino–Como. Mercoledì 27 ottobre alle 18.30 sono impegnate invece Milan e Inter, rispettivamente contro il Bologna e a Venezia. Poi scenderanno in campo Juventus e Napoli, mentre a chiudere il turno giovedì sera sarà un tesissimo Fiorentina–Atalanta.

La Lazio di Gattuso cerca di restare in vetta e mantenere l’imbattibilità, ma il Sassuolo in casa ha bisogno di fare risultato per invertire un brutto trend (un punto nelle ultime quattro). Anche la Roma all’Olimpico ospita un Cagliari ferito dai 6 gol incassati nelle ultime due giornate. Per il Como invece una trasferta complessa a Torino: i granata sono in grande forma e vengono da tre successi consecutivi.

Calendario Serie A, le partite e il programma della nona giornata

Oggi, martedì 27 ottobre

Sassuolo-Lazio (ore 18.30, diretta Dazn)

Roma-Cagliari (ore 20.45, diretta Dazn)

Torino-Como (ore 20.45, diretta Dazn e Sky)

Mercoledì 28 ottobre

Milan-Bologna (ore 18.30, diretta Dazn)

Parma-Udinese (ore 18.30, diretta Dazn)

Venezia-Inter (ore 18.30, diretta Dazn e Sky)

Genoa-Juventus (ore 20.45, diretta Dazn)

Monza-Napoli (ore 20.45, diretta Dazn e Sky)

Giovedì 29 ottobre

Frosinone-Lecce (ore 18.30, diretta Dazn)

Fiorentina-Atalanta (ore 20.45, diretta Dazn)

La classifica di Serie A

1. Inter — 22 punti

2. Lazio — 22 punti

3. Roma — 18 punti

4. Milan — 18 punti

5. Como — 17 punti

6. Frosinone — 14 punti

7. Juventus — 14 punti

8. Torino — 13 punti

9. Cagliari — 13 punti

10. Napoli — 11 punti

11. Atalanta — 10 punti

12. Lecce — 9 punti

13. Bologna — 8 punti

14. Sassuolo — 8 punti

15. Monza — 7 punti

16. Genoa — 7 punti

17. Udinese — 4 punti

18. Fiorentina — 4 punti

19. Parma — 4 punti

20. Venezia — 3 punti