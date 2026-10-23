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Ultimo aggiornamento: 16:57

Rayan Lawaj morto a 14 anni: il giovane calciatore è stato travolto mentre tornava da un allenamento

di Redazione Sport
Giocava nella Tritium ed era ricoverato in condizioni disperate da martedì sera, quando era stato investito da un'auto mentre camminava sul ciglio di una strada a Ghisalba
Rayan Lawaj morto a 14 anni: il giovane calciatore è stato travolto mentre tornava da un allenamento
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Un ragazzino di 14 anni, Rayan Lawaj, è morto ieri pomeriggio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dov’era ricoverato in condizioni disperate da martedì sera, quando era stato investito da un’auto mentre camminava sul ciglio di una strada a Ghisalba. Il tentativo dei medici di salvarlo si è rivelato vano per le gravissime ferite riportate nell’impatto con un’Alfa Romeo Giulietta, il cui conducente si era subito fermato a prestare i primi soccorsi. In quel momento la pioggia era battente e la visibilità scarsa perché si tratta di un provinciale che porta da Ghisalba a Martinengo, dove il giovane viveva con i genitori e i fratelli. Al momento dell’incidente stava rincasando dopo aver concluso l’allenamento di calcio in un paese della zona: era infatti un tesserato della Tritium.

Questo il post del club: “Abbiamo ricevuto poche ore fa una terribile notizia: è venuto a mancare il nostro giovane tesserato Rayan Lawaj, di soli 14 anni. Rayan è stato vittima di un incidente stradale qualche sera fa e in questi momenti di concitata tensione facevamo tutti il tifo per lui. Purtroppo il suo giovane corpo non ha resistito e non ce l’ha fatta. Addolorati e attoniti per il triste accaduto ci stringiamo al dolore della famiglia e a loro siamo profondamente vicini in questo triste e drammatico momento“.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane procedeva a bordo della carreggiata in direzione di Martinengo, in un tratto poco illuminato. Alle sue spalle è arrivata l’Alfa Romeo Giulietta condotta da un uomo di 38 anni, residente in un paese della Bassa Bergamasca. L’auto ha colpito il 14enne con la parte anteriore destra. L’impatto è stato molto violento e ha scaraventato il giovane oltre il guardrail. Il conducente si è fermato immediatamente e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, un’ambulanza e i vigili del fuoco di Palazzolo. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime, in particolare per i traumi riportati alla testa. Dopo le prime cure, il giovane era stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Bergamo, dove era stato ricoverato in terapia intensiva.

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