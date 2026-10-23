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C’è apprensione in Germania per le condizioni di Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco. Nel pomeriggio, infatti, è stato ricoverato d’urgenza dopo essere crollato a terra nel centro sportivo del club che allena dal 2024. Il tecnico belga, che già da una settimana è alle prese con una infezione virale, è stato trasportato in elicottero in un ospedale a Monaco. Dopo l’allenamento della prima squadra, Kompany voleva assistere alla sessione della formazione U23 quando ha avuto un collasso. I media tedeschi riportano anche che “Kompany era già apparso fortemente indebolito a causa di un’infezione virale“. Addirittura sabato scorso, in occasione della vittoria per 6-1 contro il Lipsia, aveva tenuto il discorso alla squadra ma sia nell’intervallo sia dopo la partita si era dovuto sdraiare per qualche momento sul divano del suo ufficio all’Allianz Arena. L’infezione avrebbe causato problemi a un vecchio tessuto cicatriziale, rendendogli faticoso persino salire le scale.

A riportare la notizia inizialmente era stata la Bild. La scorsa settimana Kompany era stato debilitato da un’infezione virale, avvertendo i primi sintomi in occasione della gara vinta sabato per 6-1 contro il Lipsia. Il tecnico non si era presentato alle interviste post-partita e aveva anche saltato l’allenamento di lunedì per sottoporsi a un nuovo e approfondito controllo. Anche il giorno dopo Kompany non aveva diretto la seduta, lasciando anche la conferenza stampa pre-Arsenal al vice Aaron Danks. “La cosa più importante che stiamo cercando di fargli capire in questo momento è che deve riposare e prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno, indipendentemente da quanto possa essere lungo“, aveva detto su Kompany, che però contro i Gunners era regolarmente in panchina. Lo stesso allenatore belga, nel post-gara, aveva spiegato di aver contratto “un virus piuttosto forte, naturalmente non ho ascoltato il mio corpo e, a un certo punto, il corpo mi ha detto: ‘Adesso basta, fermati!'”.

Successivamente il Bayern ha confermato la notizia: “Vincent Kompany è dovuto andare venerdì in ospedale dopo un malore durante l’allenamento della squadra riserve del Bayern Monaco. L’allenatore della squadra professionistica stava osservando la sessione della seconda squadra. Kompany verrà sottoposto a controlli approfonditi in ospedale e rimarrà sotto custodia medica. Fino a nuovo avviso, il suo staff tecnico gestirà l’allenamento e le attività di gioco”, si legge nella nota.