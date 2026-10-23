“Non possiamo regalargli più tempo”: l’appello social di migliaia di sconosciuti per Pete, tifoso dell’Arsenal malato terminale. E Rice risponde

"Uncle Pate" ha un tumore al pancreas e un familiare voleva esaudire un "ultimo desiderio". Non è la prima volta che il centrocampista si rende protagonista di gesti simili: nel 2023 regalò la propria maglia a un bambino in lacrime sugli spalti.

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Un ricordo per la vita. È la storia dello “zio” Pete, tifoso dell’Arsenal da sempre, che sta affrontando un tumore al pancreas in fase terminale. E di un regalo speciale ricevuto dal suo calciatore preferito, Declan Rice. “Per me sei una persona straordinaria! Non riesco a esprimere a parole quanto significhi questo gesto. Grazie, grazie davvero. Vai a vincere la Champions League per me!”. Il regalo? Due maglie dell’Arsenal, di cui una autografata proprio dal centrocampista inglese.

Tutto nasce da un appello sui social, diventato virale in pochissime ore. Un familiare di Pete aveva chiesto un aiuto su Instagram per realizzare un’ultima grande sorpresa allo zio, grande appassionato dei Gunners. Le migliaia di condivisioni e di commenti hanno fatto la differenza.

Un ultimo desiderio

I messaggi arrivano anche a Declan Rice. Il regalo viene prestato recapitato in ospedale. La reazione di Pete e l’emozione della sua famiglia sono state raccontate attraverso una lunga lettera. “Non possiamo regalare a Pete più tempo, per quanto lo desideriamo disperatamente. Ma grazie a migliaia di perfetti sconosciuti, siamo riusciti a regalargli un momento di felicità che nessuno di noi dimenticherà mai. A volte i social media ti ricordano quanta bontà c’è ancora nel mondo. Migliaia di sconosciuti. Un tifoso dei Gunners da sempre. E un sorriso che ha significato assolutamente tutto. E a nome di zia Julie, Lauren, Rikki e dell’intera famiglia Betts, grazie dal profondo del cuore. Avete regalato loro un ricordo che custodiranno per sempre”.

L’umanità di Rice

Non è la prima volta che Rice si rende protagonista di gesti simili. Nel maggio 2023, quando ancora giocava nel West Ham, regalò la propria maglia a un bambino in lacrime sugli spalti. Nell’agosto 2024, invece, donò 5mila sterline per sostenere le cure di Oscar Fairs, giovane portiere dell’Academy del West Ham colpito da un tumore al cervello. Due episodi che, insieme alla sorpresa riservata a Pete, raccontano anche il lato più umano del centrocampista. Una maglia e una dedica speciale per un ultimo sorriso. A volte, basta davvero poco.