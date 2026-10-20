Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 17:11

“Pensa come son messi. Sono qui perché non avevo nulla da fare. Non si vive di aria, al supermercato servono i soldi”: l’intervista show del nuovo allenatore

di Redazione Sport
La Santegidiese ha richiamato in panchina Roberto Cappellacci dopo un inizio deludente e il tecnico - che all'esordio ha perso 0-2 - si è reso protagonista di una conferenza stampa surreale
“Pensa come son messi. Sono qui perché non avevo nulla da fare. Non si vive di aria, al supermercato servono i soldi”: l’intervista show del nuovo allenatore
Icona dei commenti Commenti

La prima volta nel 2005/06 con la vittoria del campionato di Eccellenza, la seconda nel 2010/11 con un buon settimo posto in Serie D, la terza nella seconda metà della stagione 2025/26 con la promozione in Serie D. Ora – dopo l’esonero di Andrea CensoriRoberto Cappellacci è tornato alla Santegidiese, squadra di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo) che gioca nel girone F di Serie D. “Pensa come son messi“, ha commentato Cappellacci a Super J a proposito della decisione della società di richiamarlo dopo 7 partite e un tredicesimo posto in classifica, frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L’esordio non è stato positivo: la Santegidiese ha perso in casa per 0-2 contro la Vigor Senigallia e non è riuscita a invertire il trend. A prendersi la scena però è stato proprio Cappellacci nel post gara.

“Mi dai del lei eh? Che uomo“, ha esordito scherzando con il giornalista che lo stava intervistando. “Non avevo nulla da fare, mi piace allenare, non vivo solo di aria e siccome quando vai a fare la spesa servono i soldi, anche se non avrei mai voluto che la Santegidiese mettesse in discussione Andrea Censori, ci son venuto”, ha detto Cappellacci in un’intervista surreale. “Penso che la società sia una società sana, di brave persone, che ha bisogno di gente che gli dica come fare per sbagliare meno. E dovrei essere io quello, pensa come son messi“, ha concluso ridendo e scatenando anche le risate del giornalista. La Santegidiese è reduce da tre sconfitte consecutive e nella prossima giornata giocherà in trasferta contro il Trestina: tocca a Cappellacci invertire il trend.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione