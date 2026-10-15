Inter, Lautaro Martinez finisce ko: tornerà solo dopo la sosta. Per Chivu è il momento peggiore: ecco quali partite salta

Risentimento alla coscia sinistra per il capitano nerazzurro. Tornerà dopo la sosta e salterà sette partite: Bologna, Fiorentina, Venezia, Milan e Como in campionato. Shakhtar e Feyenoord in Champions League

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Un mese di stop. Non poco se si pensa che in questo arco di tempo si giocheranno ben sette partite. L’Inter perde Lautaro Martinez nel primo vero momento importante della stagione, perché i nerazzurri – che in campionato viaggiano a ritmi altissimi – dovranno rinunciare al suo capitano dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Brugge, in un momento in cui si giocherà ogni 3 giorni fino alla sosta di novembre.

Per lui un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, come comunicato dall’Inter con una nota in mattinata: “Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra”, si legge nella nota, dove non sono specificati i tempi di recupero. Lautaro Martinez – come riportato da Sky Sport – torna dopo la sosta e salta sette partite: Bologna, Fiorentina, Venezia, Milan e Como in campionato. Shakhtar e Feyenoord in Champions League, in due partite già decisive per il cammino dell’Inter, reduce da due sconfitte consecutive nelle prime due contro Real Madrid e Brugge appunto. Chivu dovrà così rinunciare a Lautaro Martinez anche nel derby contro il Milan e nella delicata sfida contro il Como.

Per l’allenatore nerazzurro è il momento peggiore, visto che l’Inter si gioca praticamente il futuro in Europa e in campionato sono previsti due scontri diretti importantissimi. Non mancano le alternative: con Thuram – considerato l’altro titolare insieme a Lautaro Martinez – giocherà uno tra Bonny e Pio Esposito, due che già in questa prima parte di stagione hanno avuto diverso spazio. Il rientro è previsto quindi per il 22 novembre, nel match contro l’Atalanta in campionato, mentre in Champions League tornerebbe tre giorni dopo, contro lo Stoccarda, il 25 novembre. Anche per queste due sfide, però, è ovviamente da considerarsi in dubbio.

Fin qui Lautaro Martinez aveva saltato una sola partita in questo inizio di stagione: quella contro l’Udinese del 14 settembre, alla quarta giornata, dove è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nel 5-2 finale. Poi in Serie A ha sempre giocato titolare, tranne nell’ultima sfida di campionato: quella vinta sabato a San Siro contro il Parma, quando è entrato al 61esimo al posto di Thuram. Quattro inoltre le reti segnate in campionato: doppietta al Napoli il 5 settembre a San Siro e doppietta alla Roma il 19 settembre all’Olimpico. E doppietta anche in Champions nel match perso martedì sera in casa contro il Brugge, poi risultata inutile.