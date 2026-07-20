Morto Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese che vinse due volte il pallone d’oro. Combatteva da tempo contro un tumore

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È morto Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore inglese: aveva 75 anni. Lo ha annunciato la famiglia in un comunicato. “Con immensa tristezza annunciamo che Kevin Keegan è morto all’età di 75 anni. L’ex giocatore e commissario tecnico dell’Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti“, si legge nella nota. La famiglia ha ricordato Keegan come “un marito, padre e nonno amatissimo”, ringraziando inoltre l’équipe medica che lo ha assistito durante la malattia.

“È un momento estremamente difficile e chiediamo rispetto della nostra privacy“, conclude il comunicato. Keegan è stato uno dei più grandi protagonisti del calcio inglese degli anni ’70 e ’80. Attaccante di Liverpool, Amburgo, Southampton e Newcastle, vinse due Palloni d’Oro consecutivi, nel 1978 e nel 1979. Con la nazionale inglese collezionò 63 presenze e 21 gol, mentre da allenatore guidò tra le altre il Newcastle United e la nazionale dell’Inghilterra.

A gennaio – come riportato dal Daily Mail – aveva rivelato di avere un tumore. Poi a giugno disse: “Mi è stato detto che un medico di fama sta utilizzando un nuovo metodo per combattere il mio cancro al quarto stadio”, aveva dichiarato l’ex capitano dell’Inghilterra sul palco del Tyne Theatre and Opera House di Newcastle.

Il Newcastle, suo club per due anni da calciatore e cinque da allenatore, gli ha reso omaggio con una nota ufficiale. “Kevin è stato molto più di un calciatore e di un allenatore leggendario. È stato il cuore pulsante del Newcastle United per intere generazioni di tifosi. Da giocatore ha portato talento di livello mondiale, ambizione e fiducia a St. James’ Park, contribuendo a trasformare la percezione di ciò che il Newcastle United poteva diventare. Da allenatore ha acceso l’entusiasmo della nostra città”, scrive il club inglese.