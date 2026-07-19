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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:24

67enne muore dopo essersi tuffato in mare ad Ostia: soffriva di problemi cardiaci. La moglie sotto choc

di Redazione Cronaca
È successo nel pomeriggio di sabato 18 luglio alla spiaggia "il Curvone", a Ostia. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvare l'uomo
67enne muore dopo essersi tuffato in mare ad Ostia: soffriva di problemi cardiaci. La moglie sotto choc
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Dramma sul litorale romano. Un uomo romeno di 67 anni è morto sotto gli occhi della moglie nel pomeriggio di sabato 18 luglio, durante quella che sarebbe dovuta essere una giornata di relax alla spiaggia libera attrezzata “il Curvone”, in piazza Magellano, a Ostia.

L’uomo, dopo un tuffo, avrebbe accusato un malore e non è più riemerso dall’acqua. Il bagnino della spiaggia è intervenuto cercando di salvargli la vita. Poi i soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare. La moglie, che ha assistito alla scena ed è ora sotto choc, è stata la prima a dare l’allarme, preoccupata non vedendolo riemergere. Ha raccontato che l’uomo soffriva di problemi cardiaci, probabile motivo del malore, anche se l’esatta causa della morte sarà chiara solo dopo l’autopsia.

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