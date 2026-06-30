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Ultimo aggiornamento: 21:16

La Juventus multata dalla Uefa per non aver rispettato il fair play finanziario: sarà in regime di “settlement agreement” per 3 anni

di Redazione Sport
Venti milioni totali per il club bianconero: sei da pagare subito, quattordici condizionati dal raggiungimento di determinati obiettivi finanziari. Sei milioni invece per il club viola
La Juventus multata dalla Uefa per non aver rispettato il fair play finanziario: sarà in regime di “settlement agreement” per 3 anni
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La Juventus ha chiuso un accordo con la Uefa dopo la violazione del Fair Play Finanziario. Il club bianconero pagherà una multa di sei milioni di euro subito. A ruota seguirà per tre anni il regime di “settlement agreement“, al termine dei quali rischia di versare alla Uefa altri 14 milioni. Questa sanzione è condizionata infatti al raggiungimento di determinati obiettivi finanziari.

“La Juventus FC ha concluso un accordo transattivo della durata di tre anni – si legge nel comunicato della Uefa – in linea con il quadro normativo introdotto nella scorsa stagione. La durata dell’accordo dipende dalla capacità del club di conformarsi ai regolamenti sulla base delle proiezioni finanziarie presentate. Di conseguenza, dovrà raggiungere l’obiettivo finale e ottenere la piena conformità alla regola sui proventi calcistici entro la fine del periodo di transazione, ovvero entro la stagione 2028/29 (che comprende gli esercizi finanziari consuntivi del 2026, del 2027 e del 2028)”.

Oltre alla Juventus, è stata sanzionata anche la Fiorentina. Il club viola pagherà una multa pari a 6 milioni di euro per aver superato il 70% nel rapporto fra ricavi e costi della squadra. Anche Bologna e Napoli avevano questo dato sopra il 70% ma per gli emiliani e per il club azzurro il tutto è stato compensato grazie a dei surplus nei bilanci presentati precedentemente.

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