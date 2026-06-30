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Ultimo aggiornamento: 18:07

Francesca Lollobrigida diventa mamma per la seconda volta: il tenero annuncio della campionessa olimpica

di Redazione Sport
L'atleta, doppio oro nel pattinaggio su ghiaccio, ha pubblicato un post con due immagini, una in tenuta da allenamento con in mano una mini-tuta e una che ritrae il primogenito, Tommaso, mentre bacia il pancione
Francesca Lollobrigida diventa mamma per la seconda volta: il tenero annuncio della campionessa olimpica
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Dalla vittoria ai giochi olimpici di Milano Cortina 2026, festeggiata (con tanto di commenti social al vetriolo) con accanto il figlio Tommaso, all’annuncio della seconda gravidanza. Francesca Lollobrigida, doppio oro olimpico nel pattinaggio di velocità, ha annunciato con un post sui social che diventerà mamma per la seconda volta.

Lollobrigida ha pubblicato un toccante post con due foto: una la ritrae in tenuta da allenamento seduta su un tronco sul bagnasciuga con in mano una mini-tuta e un accenno di pancia, l’altra immortala invece il primo figlio, Tommaso, intento a dare un tenero bacio alla pancia della mamma, con la didascalia “promosso a fratello maggiore”.

Proprio il primogenito era stato protagonista involontario alle Olimpiadi: il piccolo è infatti apparso in un’intervista dopo il primo oro olimpico “rubando” la scena alla madre e ricevendo duri commenti dal web. Lollobrigida dopo l’episodio aveva spiegato di esserci rimasta male per i commenti cattivi che davano del maleducato al figlio, sottolineando di dire “tutto a me non a un bambino di due anni”. Tommaso era invece assente alla seconda vittoria della madre, stavolta nei 5mila di pattinaggio di velocità, perché, ha raccontato l’atleta “c’era la festicciola di carnevale al nido”.

Ora Tommaso diventerà fratello maggiore e la pattinatrice, sorridente in foto, sembra pronta per questa nuova avventura.

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