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Un uomo ha aperto il fuoco nella “fan zone” dei Mondiali di calcio a San Jose, in California. Nella sparatoria un tifoso è stato ucciso e un’altra persona risulta ferita, stando a quanto riferisce la polizia citata da Reuters. La sparatoria è avvenuta dopo le ore 14 locali (le 23 di domenica sera in Italia) quando era quindi già terminata la partita tra Canada e Sudafrica, primo sedicesimo di finale della Coppa del Mondo. Al momento degli spari, non c’era nessun match proiettato sul maxi-schermo.

“Una vittima è stata dichiarata deceduta sul posto. La seconda vittima è stata trasportata in un ospedale locale con ferite mortali“, ha detto la polizia di San Jose in un post sulla piattaforma di social media X. “Questo incidente viene indagato come omicidio. Diverse strade circostanti nella zona sono chiuse”. La sparatoria è avvenuta in Piazza San Pedro, uno dei tanti luoghi nella zona della Baia di San Francisco dove enormi folle si radunano per i ‘watch party’ delle partite dei Mondiali. La scena è stata transennata e la maggior parte dei bar della zona sono stati chiusi dopo l’incidente.

Nella foto: la fan zone di San Jose poche ore prima della sparatoria