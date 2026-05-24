Oggi la Serie A 2025/26 emette i suoi ultimi verdetti. Vanno assegnati gli ultimi due posti che valgono la Champions League, ma vengono stabilite anche le due squadre che andranno in Europa League. Soprattutto, si decide chi tra Lecce e Cremonese saluterà il massimo campionato e sarà retrocessa in Serie B, insieme a Pisa e Verona. Sono cinque i match decisivi, tutti in programma in contemporanea domenica 24 maggio alle ore 20.45.

La lotta Champions è quella più intricata: Milan e Roma sono terza e quarta a quota 70, Como e Juventus inseguono con 68 punti. Rossoneri e giallorossi hanno quindi il destino nelle loro mani. Il Milan gioca a San Siro contro il Cagliari già salvo. La Roma scende in campo a Verona contro un Hellas già retrocesso. Con due vittorie raggiungerebbe l’Inter campione e il Napoli nella prossima Champions League. La Juventus affronta il Torino nel derby, il Como invece sfida la Cremonese in trasferta, con i grigiorossi in piena lotta salvezza. Hanno i due match più complicati e devono sperare in un passo falso delle rivali.

La lotta salvezza invece è più definita. Il Lecce gioca contro il Genoa già salvo: con una vittoria è certo di rimanere in Serie A. Un pareggio non basterebbe solo in caso di vittoria della Cremonese. Un arrivo a pari punti potrebbe verificarsi solo in caso di sconfitta degli uomini di Di Francesco e pareggio dei grigiorossi di Giampaolo. Il regolamento prevede che se due squadre terminano al 17esimo posto viene disputata una partita di spareggio.

La classifica di Serie A

Lotta Champions

3. Milan — 70 punti

4. Roma— 70 punti

5. Como — 68 punti

6. Juventus — 68 punti

Lotta retrocessione

16. Lecce – 35 punti

17. Cremonese – 34 punti

Ultima giornata, dove vedere i match decisivi

ore 20.45: Milan -Cagliari su Dazn

-Cagliari su Dazn ore 20.45: Verona- Roma su Dazn

Verona- su Dazn ore 20.45: Torino- Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Torino- su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K ore 20.45: Cremonese – Como su Dazn

– su Dazn ore 20.45: Lecce-Genoa su Sky Sport 253

Lotta Champions, le combinazioni e la situazione scontri diretti

Milan e Roma con una vittoria blindano la Champions. Como e Juventus devono sperare nel passo falso di almeno di una delle due. In questo caso, si potrebbe profilare un arrivo a pari punti tra due o più squadre. Ecco tutte le combinazioni.

Per quanto riguarda gli scontri diretti, la situazione è questa:

la Juventus è in vantaggio con la Roma (3-3 e vittoria per 2-1), mentre è pari con il Milan (doppio 0-0) e in svantaggio con il Como (doppia sconfitta per 0-2);

è in vantaggio con la Roma (3-3 e vittoria per 2-1), mentre è pari con il Milan (doppio 0-0) e in svantaggio con il Como (doppia sconfitta per 0-2); il Milan è in vantaggio con il Como (vittoria per 3-1 e pareggio 1-1) e con la Roma (vittoria per 1-0 e pareggio 1-1), mentre è pari con la Juventus;

è in vantaggio con il Como (vittoria per 3-1 e pareggio 1-1) e con la Roma (vittoria per 1-0 e pareggio 1-1), mentre è pari con la Juventus; il Como è in vantaggio con la Juventus, pari con la Roma (vittoria per 2-1 e sconfitta per 1-0), ma in svantaggio con il Milan;

è in vantaggio con la Juventus, pari con la Roma (vittoria per 2-1 e sconfitta per 1-0), ma in svantaggio con il Milan; la Roma è in svantaggio con Napoli, Juventus e Milan, pari con il Como.

Quindi, in caso di arrivo a pari punti tra due squadre al quarto posto, basterà vedere gli scontri diretti per capire chi andrà in Champions. In caso di parità negli scontri diretti, si guarda la differenza reti negli stessi e poi la differenza reti generale. Questa invece la situazione in caso di arrivo a pari punti di 3 o addirittura 4 squadre:

a) Juventus, Milan e Roma a 71 (ovvero: vittoria Juve, pareggio Roma, pareggio Milan, Como non vince). Classifica avulsa: Juventus e Milan a 6, Roma a 2. Juve e Milan qualificate.

b) Juventus, Milan e Como a 71 (ovvero: vittoria Juve, pareggio Milan, sconfitta Roma e vittoria Como). Classifica avulsa: Como 7, Milan 6, Juventus 2. Como e Milan qualificate.

c) Juventus, Roma e Como a 71 (ovvero: vittoria Juve, vittoria Como, pareggio Roma, sconfitta Milan). Classifica avulsa: Como 9, Roma 4, Juventus 4. Como e Roma qualificate.

d) Como, Milan e Roma a 71 (ovvero: vittoria Como, pareggio Roma, pareggio Milan, Juve non vince). Classifica avulsa: Milan 8, Como 4, Roma 4. Roma e Milan qualificate.

e) Juventus, Milan, Roma e Como a 71 (ovvero: vittoria Juve, vittoria Como, pareggio Milan e Pareggio Roma). Classifica avulsa: Como 10, Milan 10, Juventus 6, Roma 5. Como e Milan in Champions.