L’idea c’era, mancava solo tutto il resto: lo schema comico nella finale di Champions asiatica | Domeniche Bestiali

Elemental è un gran bel film della Pixar. Protagonisti, manco a dirlo, sono gli elementi: fuoco, acqua, terra, aria. E se dovessimo pensare agli elementi delle Domeniche Bestiali? La terra sarebbe ovviamente l’elemento essenziale e anche l’acqua: spesso combinandosi tra di loro. E poi? Il pane sicuramente, visto che quello minore è detto anche “Pane e mortadella”. Il problema al solito è quando si genera un mix, uno scontro tra elementi e relativi risultati.

“Polvere siamo”

Sei giornate di squalifica sono tante. Sono un piccolo esilio. Mirko Milanesi del Giulianello Calcio (Seconda Categoria Lazio) ha deciso di guadagnarsele tutte insieme, trasformando la protesta in un gesto quasi primordiale: parole offensive e una manciata di terra verso l’arbitro, senza neanche colpirlo: “Per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, al quale rivolgeva espressioni offensive e lanciavano della terra nei suoi confronti senza colpirlo”. Un lancio simbolico, più biblico che sportivo. Come a dire: dal campo veniamo e al campo ritorneremo. Il giudice sportivo, meno filosofico, ha preso nota.

“La bottiglia intelligente”

A volte anche gli oggetti sembrano avere una coscienza. La bottiglietta lanciata dai tifosi della San Secondo 1917 ASD (Promozione Emilia Romagna) era vuota, compattata, quasi educata. Ha evitato l’arbitro e ha scelto un bersaglio più discreto: il manico della bandierina dell’assistente numero due. Un gesto preciso, chirurgico, da manuale del caos controllato. “Propri sostenitori rivolgevano insulti e minacce nei confronti della terna arbitrale inoltre veniva lanciata una bottiglietta d’acqua vuota compattata che colpiva il manico della bandierina dell’assistente nr .2 dell’arbitro”. Multa: 400 euro. Morale: anche la plastica, se vuole, sa essere creativa.

“Il panino della discordia”

Nel calcio moderno puoi sbagliare un rigore, un passaggio, una stagione intera. Ma non un panino. Al Forest Green Rovers – patria del calcio vegano – qualcuno ha pensato bene di presentarsi con un bacon sandwich. Risultato: cacciato. Non per scarso rendimento, non per indisciplina tattica. Per pancetta. Altro che alimentazione controllata: qui siamo all’etica da spogliatoio. E alla domanda eterna: è più grave un fallo da rosso o uno sgarro alimentare? Ma più che altro la domanda è: nelle Domeniche Bestiali, è tollerabile il calcio vegano?

“Schema libero”

Poi c’è il calcio giocato. O almeno, quello che dovrebbe esserlo. Nella finale della Champions Asiatica tra Al Alhi e Machida – categoria: sogni e coordinazione – due giocatori della stessa squadra eseguono uno schema così innovativo da finire per scontrarsi tra loro. Palla persa, azione sfumata, avversari increduli. È il calcio che prova a sorprendere e finisce per sorprendersi da solo. L’idea c’era. Mancava solo tutto il resto.