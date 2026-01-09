Sconfessare il passato e dare un’ala a Spalletti: la Juventus rivuole Chiesa, la trattativa con il Liverpool va avanti

La richiesta di Spalletti è per due giocatori, possibilmente: uno a centrocampo (Frattesi piace sempre, ma piace meno per i costi), uno per la fascia offensiva. Perché nel nuovo attacco che ha in mente l’allenatore della Juventus, i ricambi sulle fasce serviranno. Solo, stupisce che il nome fatto sia quello di Federico Chiesa, che dalla Juve è stato mandato via un anno fa, dopo un’intera estate passata fuori rosa. Per volere di Thiago Motta e dell’allora uomo mercato, Cristiano Giuntoli.

Poco più di 12 mesi dopo, è cambiato tutto. Giuntoli è andato via, Motta è un lontanissimo ricordo. Chiesa, di nuovo un obiettivo. Una piccola telenovela, anzi, esattamente come quella vissuta nel 2020 quando, da giocatore della Fiorentina, faceva di tutto per andare alla Juventus. Ora il giocatore non si espone più come un tempo, perché le dinamiche sono tutte cambiate: è in cerca di rilancio e di quella continuità che gli servirebbe come il pane anche in ottica Nazionale (non a caso aveva declinato le recenti chiamate di Gattuso perché non si sentiva sufficientemente pronto). Ma soprattutto sa che tornare a Torino in questo modo avrebbe quasi il sapore di una rivalsa (sempre con tutte le cautele del termine, sia chiaro) rispetto a come si era consumato quell’addio.

Perché nell’estate 2024, Chiesa la Juve non voleva lasciarla. E ora la riabbraccerebbe anche, ma con tutte le cautele di un amante ferito. Vuole capire come sarebbe riaccolto, vuole tornare per lasciare il segno. Il legame con l’ambiente è rimasto forte e certamente la voglia di tornare in Serie A si fa sentire (su di lui c’è anche il Napoli di Conte): l’esterno troverebbe più spazio e con Spalletti in panchina sa che partirebbe con molta più considerazione rispetto a quella che gli ha dato Slot in questo anno e mezzo (34 partite, 4 gol e 5 assist tra tutte le competizioni sono un bottino non propriamente esaltante).

Ma come tornare? La Juve, vincolata da una spending review piuttosto ferrea, lo ha chiesto in prestito. Il Liverpool ha risposto candidamente di no, aggiungendo che il giocatore si sarebbe spostato solo a titolo definitivo. I bianconeri allora hanno rilanciato: sempre un prestito ma con un obbligo di riscatto a condizioni favorevoli o con un diritto di riscatto libero, ma con una penale da pagare nel caso in cui non si dovesse esercitare. Insomma, un modo per garantire al Liverpool più soldi rispetto a quelli di una normale cessione a titolo temporaneo. La risposta degli inglesi? Un diniego, di nuovo, ma disponibilità a trattare ancora.

La Juve ha tutta l’intenzione di insistere. Senza fretta, ma con convinzione. Ed è un altro fattore di come, di fatto, sia stata sconfessata la linea tecnica precedente. Un segnale di discontinuità con il passato, che, in qualche modo, riallaccia proprio un filo che si era reciso. Dietro alle valutazioni verso Federico Chiesa c’è, forse, anche un po’ di questo. E se alla Juventus servono certezze, uno come lui potrebbe portarle.