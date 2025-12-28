Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 14:52

La Juventus rivede la vetta, Spalletti frena: “Se gli altri non giocano si può anche andar primi” | La nuova classifica di Serie A

di Redazione Sport
I bianconeri nel finale trovano la vittoria contro il Pisa (2 a 0). Il tecnico però sottolinea gli errori: "Dobbiamo fare meglio"
La Juventus rivede la vetta, Spalletti frena: “Se gli altri non giocano si può anche andar primi” | La nuova classifica di Serie A
Icona dei commenti Commenti

Quarta vittoria di fila, la terza in Serie A. La Juventus riassapora i piani alti della classifica grazie alla vittoria per 2 a 0 contro il Pisa, portandosi momentaneamente a un punto dall’Inter, che però ha due partite in meno. “La vetta distante un punto? Se gli altri non giocano si può anche andar primi, noi qualche punto qua e là riusciamo a farlo…”, commenta scherzando Luciano Spalletti, che ai microfoni di Dazn prova a inquadrare il periodo bianconero, tra rinnovato entusiasmo e limiti ancora evidenti.

I bianconeri infatti soffrono contro il Pisa: tra la fine del primo tempo e l’avvio di ripresa gli avversari colpiscono un palo e una traversa. Poi riescono a risolverla nel finale grazie a un gol di Kalulu o autogol di Calabresi (le interpretazioni divergono) al 73esimo e alla rete di Yildiz al 92esimo. “Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio con gli innesti, il Pisa è stato sfortunato con i due pali però si sapeva che la partita sarebbe stata difficile”, ha ammesso anche Spalletti.

In classifica la Juventus sale a quota 32 punti, nel gruppo di cui fanno parte le contendenti allo scudetto. “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, queste sono partite che dobbiamo tentare di portare a casa – ha spiegato però Spalletti – Noi dobbiamo sapere che abbiamo quell’ambizione , non di fare ciò che abbiamo fatto ma ciò che dobbiamo aspirare a fare. Si riparte dall’aver portato a casa un buon risultato, con la consapevolezza che dobbiamo fare meglio”.

La nuova classifica di Serie A oggi

  1. Milan 35
  2. Inter 33
  3. Juventus 32
  4. Napoli 31
  5. Roma 30
  6. Como 27
  7. Bologna 25
  8. Lazio 22
  9. Atalanta 22
  10. Udinese 22
  11. Sassuolo 21
  12. Cremonese 21
  13. Torino 20
  14. Cagliari 18
  15. Parma 17
  16. Lecce 16
  17. Genoa 14
  18. Verona 12
  19. Pisa 11
  20. Fiorentina 9

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione