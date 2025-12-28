La Juventus rivede la vetta, Spalletti frena: “Se gli altri non giocano si può anche andar primi” | La nuova classifica di Serie A
Quarta vittoria di fila, la terza in Serie A. La Juventus riassapora i piani alti della classifica grazie alla vittoria per 2 a 0 contro il Pisa, portandosi momentaneamente a un punto dall’Inter, che però ha due partite in meno. “La vetta distante un punto? Se gli altri non giocano si può anche andar primi, noi qualche punto qua e là riusciamo a farlo…”, commenta scherzando Luciano Spalletti, che ai microfoni di Dazn prova a inquadrare il periodo bianconero, tra rinnovato entusiasmo e limiti ancora evidenti.
I bianconeri infatti soffrono contro il Pisa: tra la fine del primo tempo e l’avvio di ripresa gli avversari colpiscono un palo e una traversa. Poi riescono a risolverla nel finale grazie a un gol di Kalulu o autogol di Calabresi (le interpretazioni divergono) al 73esimo e alla rete di Yildiz al 92esimo. “Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio con gli innesti, il Pisa è stato sfortunato con i due pali però si sapeva che la partita sarebbe stata difficile”, ha ammesso anche Spalletti.
In classifica la Juventus sale a quota 32 punti, nel gruppo di cui fanno parte le contendenti allo scudetto. “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, queste sono partite che dobbiamo tentare di portare a casa – ha spiegato però Spalletti – Noi dobbiamo sapere che abbiamo quell’ambizione lì, non di fare ciò che abbiamo fatto ma ciò che dobbiamo aspirare a fare. Si riparte dall’aver portato a casa un buon risultato, con la consapevolezza che dobbiamo fare meglio”.
La nuova classifica di Serie A oggi
- Milan 35
- Inter 33
- Juventus 32
- Napoli 31
- Roma 30
- Como 27
- Bologna 25
- Lazio 22
- Atalanta 22
- Udinese 22
- Sassuolo 21
- Cremonese 21
- Torino 20
- Cagliari 18
- Parma 17
- Lecce 16
- Genoa 14
- Verona 12
- Pisa 11
- Fiorentina 9