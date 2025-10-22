È in corso una massiccia operazione di soccorso sulle montagne del Gruppo di Fanes, in val Pusteria (Bolzano) per un incidente con un elicottero. Sul posto si stanno recando l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Nella zona sopra il rifugio Fanes erano in corso lavori boschivi, ma per il momento non ci sono informazioni dettagliate sulla dinamica dell’incidente e le sue conseguenze. Si tratta di un incidente sul lavoro: all’interno dell’elicottero era presente il pilota, che è stato soccorso, intubato e poi portato via. Non si conoscono ancora le sue condizioni. Le operazioni di soccorso sono difficili perché l’area è poco coperta. Sul posto si stanno anche recando gli uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza. L’intervento è molto complesso, anche perché ormai è tramontato il sole. Gli elicotteri di emergenze in Alto Adige, i tre Pelikan e l’Aiut Alpin Dolomites, sono dotati di visori notturni di ultima generazione che consentono di volare in montagna anche con il buio.